SONIA LEONARDI – SOLEO * ” GALà SOTTO AL NETTUNO ” – TRENTO: « VENERDì 18/9 ALLE 21.00 LA SFILATA DI ABITI DA SERA REALIZZATA DAGLI STUDENTI DEL CENTRO MODA CANOSSA »

Quinta edizione per la sfilata di moda GALà Sotto al Nettuno, grazie alla collaborazione con il Comune di Trento e l’Assessore al Commercio Roberto Stanchina, con Federmoda, la Confcommercio e l’Azienda di Promozione Turistica Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi. L’evento si svolgerà venerdì 18 settembre con inizio alle ore 21.00 nella esclusiva ed elegante cornice di Piazza Duomo, la Piazza più bella della città di Trento che diventa un elegante e raffinato salotto.

La sfilata, è stata organizzata con il consueto impegno da Sonia Leonardi, che ne cura anche la regia.

“È il primo evento che organizzo dopo 7 mesi di stop e assieme al mio staff garantiremo che la serata si svolgerà nel rispetto delle regole e in sicurezza.Vanno ringraziate le diverse realtà commerciali di Trento e provincia, che hanno valutato e deciso di riconfermare la loro presenza proprio per dare un segnale di ripresa, in un periodo difficile per tutti, proponendo in passerella le novità moda delle loro collezioni autunno-inverno 2020-2021.”

Vedremo sfilare quindi la moda uomo e donna, la spontaneità dei baby modelli dai 24 mesi ai 18 anni, le tendenze più fashion delle calzature e borse, le novità nel mondo dell’ottica, le nuove acconciature e i meravigliosi abiti da sera che chiuderanno la sfilata.

La già elegante Piazza Duomo verrà valorizzata, grazie alla collaborazione del Comune di Trento che metterà a disposizione una grande struttura che riuscirà a garantire il distanziamento anche per le modelle e modelli coinvolti.

L’allestimento prevede inoltre un’elegante scenografia con un grande maxischermo, riprese live della sfilata e uno staff di modelle, modelli e performers professionisti che sapranno dare ritmo e originalità alla serata, sfilando, ballando e conquistando il pubblico con esclusive coreografie.

La sfilata di moda sotto al Nettuno si riconfermerà quindi non solo un appuntamento con la moda, ma anche uno spettacolo e show di alto livello.

A chiudere la sfilata anche la collezione, di abiti da sera, realizzata dagli studenti del Centro Moda Canossa di Trento, che valorizza la loro creatività e premia il loro percorso.

Il tutto sarà curato e valorizzato da esclusive coreografie create appunto da Sonia Leonardi: “Ringrazio il Comune di Trento per aver appoggiato e condiviso anche quest’anno, nonostante il difficile periodo, la quinta edizione di “MODA SOTTO AL NETTUNO” ed aver concesso una location prestigiosa come Piazza Duomo per un evento che andrà a valorizzare e promuovere oltre al commercio anche il nostro bellissimo centro storico. Abbiamo pensato a tutte le misure di sicurezza per osservare al meglio la normativa Covid 19. Le sedie osserveranno il previsto distanziamento tra una persona e l’altra, prevederemo dei punti di igienizzazione, non mancheranno le mascherine e il nostro personale, formato per questi eventi, aiuterà il pubblico nella fase di ingresso e di uscita.

Il tutto sarà organizzato seguendo il massimo rigore e serietà, regalando al pubblico una spettacolo di livello ed una serata tranquilla.

La serata sarà ad ingresso libero, adatta ad un pubblico vario e di qualsiasi età e con numerosi comodi posti a sedere. Vi aspettiamo numerosi per trascorrere assieme due ore di grande spettacolo”.