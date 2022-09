SONDAGGIO BIDIMEDIA * ELEZIONI: « CENTRODESTRA STABILE, IL M5S CRESCE ANCORA / CALENDA AL 6,6% » (DATI 7/9)

11.02 - giovedì 08 settembre 2022

Sondaggio BiDiMedia – 7 Settembre: Centrodestra stabile, il M5S cresce ancora, Calenda al 6,6%. Secondo il nuovo Sondaggio BiDiMedia per le imminenti elezioni politiche pubblicato il 7 Settembre, Fratelli d’Italia e Partito Democratico sono sempre in lotta per il primo posto, ma il primo allunga decisamente sul partito di Letta, in calo. Tra le coalizioni è il Centrodestra a primeggiare, mentre Azione/Italia Viva e Movimento 5 Stelle continuano a crescere mentre soffrono, tra gli altri, Lega e Più Europa

Ma vediamo con ordine schieramenti e relativi partiti.

La coalizione di Centrodestra

In questo momento la coalizione guidata da Giorgia Meloni vincerebbe le elezioni: questo il dato che risulta da tutti i recenti sondaggi BiDiMedia. Nella odierna rilevazione il Centrodestra è nel complesso al 45,4%, esattamente come sette giorni fa. Una percentuale che, grazie ai collegi uninominali vinti, consentirebbe comunque una agevole maggioranza in parlamento a FdI e alleati.

Se la coalizione è stabile, Fratelli d’Italia continua a crescere di due decimi arrivando al 24,7% mentre la Lega ne perde altrettanti scendendo al 12,5%. Forza Italia sale di un decimo e mantiene un piccolo 0,1% di vantaggio sul diretto competitor Calenda, mentre Noi Moderati perde un altro decimo scendendo all’1,5%.

Il centrosinistra

Il PD scende dal 24,3% al 23,7%, in calo di sei decimi. Torna invece a crescere, recuperando voti direttamente dal PD, l’Alleanza Sinistra Verde, ora al 4,1% (+0,3 punti in una settimana) mentre Impegno Civico del ministro Di Maio rimabe molto debole allo 0,7%. Quest’ultimo dato preoccupa la coalizione: i voti delle liste che non raggiungono il punto percentuale infatti non vengono sommati alla coalizione per il calcolo del riparto proporzionale dei seggi. Perde tre decimi anche Più Europa di Emma Bonino, ora all’1,6%.

Nel complesso la coalizione progressista otterrebbe oggi il 30,1% dei voti, in calo di sei decimi e a poco più di 15 punti di distacco dal Centrodestra.

M5S, Polo Liberale e altri partiti

Il M5S è in ulteriore crescita, in questo sondaggio, di ben sei decimi in una settimana. Il Movimento dell’ex inquilino di Palazzo Chigi Giuseppe Conte otterrebbe oggi il 11,6%, con un trend di progressiva crescita ad ogni sondaggio, dopo aver raggiunto il minimo storico sotto al 10% post-crisi di Governo

La lista unitaria liberale che unisce Azione e Italia Viva, creatasi dopo lo strappo tra Calenda e il PD, dopo una non ottima partenza continua a crescere e si porta al 6,6% (+0,4 punti) ad un solo decimo di distacco dal partito di Berlusconi.

Tra le formazioni minori, segnaliamo un leggero calo di Italexit, che sembra allontanarsi dalla soglia del 3%. Leggero calo per Italia Sovrana e Popolare di Rizzo allo 0,8% mentre Unione Popolare con De Magistris segna una decisa crescita e si porta all’1,5% (+0,2 punti in una settimana). Esordio nei nostri sondaggi di Vita di Cuinal con lo 0,5%. Altri (partiti sotto allo 0,5%) al complessivo 1,1%.

Affluenza e indecisi

All’avvicinarsi delle urne, cresce come atteso l’affluenza. Si tratta per ora di un incremento ancora modesto, 0,5 punti sul precedente sondaggio BiDiMedia, ma il trend è costante. La propensione al voto è ad oggi del 66% del corpo elettorale, ma è facile aspettarsi una ulteriore crescita. Con l’avanzare della campagna elettorale infatti decideranno mano a mano se e chi votare il 22% di italiani ancora indecisi, andando così a decidere l’esito elettorale del 25 settembre prossimo.

*