SONDAGGI BIDIMEDIA * REGIONALI 2023 – MEDIA 14 ISTITUTI: « IL CENTRODESTRA È FAVORITO – LAZIO, ROCCA TRA IL 41% E 46% / LOMBARDIA, FONTANA TRA IL 44 E IL 48% »

08.41 - venerdì 10 febbraio 2023

Il 12 e 13 febbraio i cittadini di Lazio e Lombardia saranno chiamati al voto per rinnovare presidenti e consigli regionali. Qui di seguito andiamo a riepilogare e analizzare i vari sondaggi usciti nelle ultime settimane sulla corsa a presidente delle due regioni. LINK

Lazio – Sono cinque i candidati presidente in corsa per il dopo Zingaretti:

Francesco Rocca, candidato civico di area e ex presidente della croce rossa, sostenuto da tutto il centrodestra di governo

Alessio D’Amato, assessore alla sanità della giunta uscente Zingaretti, sostenuto da Partito Democratico, Terzo polo, verdi, più Europa e altre liste

Donatella Bianchi, giornalista e presentatrice rai, candidata del Movimento 5 stelle e di coordinamento 2050, lista che comprende anche sinistra italiana;

Rosa Rinaldi, sindacalista e ex sottosegretaria del governo Prodi per Unione Popolare.

Sonia Pecorilli, infermiera e sindacalista, per il Partito Comunista Italiano

Un sesto candidato, Fabrizio Pignalberi; sostenuto da “quarto polo” e “insieme per il lazio”, è invece stato escluso dopo una contestazione di firme false per la presentazione delle liste, sebbene fosse stato sondato nelle ultime rilevazioni

Qui riassunti tutti i sondaggi usciti. Sul primo, il winpoll, va specificato che il candidato sondato per la coalizione dei 5 stelle non era Donatella Bianchi. Tutti gli altri hanno invece correttamente i tre candidati principali.

Favorito per la vittoria finale per i tutte le case sondaggistiche è il candidato del centrodestra Rocca. Tutto sommato i vari istituti concordano abbastanza anche sul risultato finale, per tutti compreso tra il 41% (di Quorum e Ipsos) e il 46% (di Tecne e Noto).

Il principale sfidante per i sondaggi è il candidato di centrosinistra e terzo polo Alessio D’Amato. Anche qui i vari istituti concordano abbastanza sul risultato. A eccezione del 32% di Quorum per tutti si sta tra il 34% (di SWG e IPS) e il 36/37% (di Index e BiDiMedia.

Tra il 15 e il 20% la candidata di Movimento 5 stelle e polo progressista, qui si nota un po’ più di incertezza tra le varie case sul risultato da assegnarle. Meno sondati gli altri candidati ma troviamo Rinaldi di UP nel range 1-2,5% e Pecorilli e Pignalberi (che come già detto non è più in corsa) su 0,5-2%

Lombardia – Solo quattro i candidati che si contendono il Pirellone:

Attilio Fontana, leghista e governatore in carica e ex sindaco di Varese, sostenuto da tutto il centrodestra di governo comprensivo di Noi moderati e UDC.

Pierfrancesco Majorno, eurodeputato democratico e già assessore a Milano, candidato di PD, M5S e Alleanza verdi e sinistra

Letizia Moratti, ex sindaco ed ex ministro nei governi Berlusconi, e assessore nella giunta Fontana ora candidata contro il suo ex governatore, sostenuta del terzo polo con anche una civica al cui interno si trovano nomi fuoriusciti dal centrodestra che l’hanno seguita in questa nuova avventura

Mara Ghidorzi, sociologa e ricercatrice, candidata di Unione Popolare

Come per il Lazio qui di seguito i sondaggi:

Tutti gli istituti danno favorito Fontana per la riconferma. A parte due dati più estremi, Noto al 51,5% e Winpoll al 41%, tutte le case danno Fontana tra il 44 e il 48%, comunque tranquillamente primo.

In seconda posizione per tutte le case, con una solo eccezione, troviamo il candidato di PD, M5S e Verdi e Sinistra Majorino. Index, Quorum, SWG e Ipsos lo danno tutti tra il 34% e il 36%. Altri 3 sondaggi su valori un po’ diversi IZI al 40%, Noto al 29% e Winpoll al 25%

E Winpoll è proprio l’unica casa a non dare Majorino secondo ma Moratti, terza per tutte le altre. La candidata del terzo polo a parte il 28% di Winpoll è vista tra il 14 e il 19% da tutte le altre case. I tre istituti che sondano la Ghidorzi assegnano alla candidata di UP dei valori tra il 2% e il