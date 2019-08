SOLEO SHOW * SELEZIONE MISS ITALIA – TRENTINO ALTO ADIGE: « A SAN VIGILIO DI MAREBBE (BZ) VINCE SAMY MARGONI, 18 ANNI DI TRENTO, CON LA PASSIONE PER L’EQUITAZIONE »

Domenica 11 agosto con inizio alle ore 21.15 presso il nuovo anfiteatro manifestazioni è stata ospitata, grazie alla volontà dell’Associazione Turistica di San Vigilio di Marebbe, l’attesissima seconda finale del Festival Talent Show, il format ideato da Sonia Leonardi che vuole valorizzare i talenti provenienti da tutta Italia nel campo della danza e del canto e che tenteranno di aggiudicarsi il lasciapassare per la Finalissima di Bressanone. Sul palco si sono esibiti ballerini e cantanti, che si sono qualificati nelle selezioni di Mezzocorona, Sarnonico, di Levico Terme, di Avio, di Cortina sulla strada del Vino e che hanno saputo conquistare pubblico e giuria.

San Vigilio di Marebbe, che da sempre è una delle mete turistiche più ambite ed esclusive dell’Alto Adige, situata nel cuore delle Dolomiti, ha rinnovato dunque, per il sedicesimo anno consecutivo, questo atteso l’appuntamento con i talenti e con con la bellezza di Miss Italia, ospitando una delle Finali Regionali del Concorso Miss Italia in Alto Adige per l’elezione di Miss Rocchetta Trentino Alto Adige.

La serata che ha visto sfilare, davanti a oltre 1000 persone, 26 bellissime finaliste, è stata presentata dalla splendida Sonia Leonardi, esclusivista per il Concorso e titolare della nota agenzia di moda SoleoShow, fiduciosa di realizzare un’altra bella serata in una delle località più affezionate al Concorso.

La vincitrice del titolo Miss Rocchetta Trentino Alto Adige, che accederà di diritto alle Prefinali Nazionali di Mestre dal 26 al 29 agosto, per poi tentare di proseguire la scalata verso la corona di Miss Italia che verrà eletta il 6 settembre a Jesolo è stata incoronata dal presidente di giuria Tamara Tavella Call, ed è la bellezza esotica di Samy Margoni, capelli ricci e occhi scuri, 18 anni di Trento, con la passione per l’equitazione e per tutti gli sport in generale. Samy si era qualificata alle Finali Regionali con la fascia di Miss Trento, svoltasi in chiusura delle Feste Vigiliane. In giuria anche nomi prestigiosi come la campionessa di sci Manuela Molgg e il grandissimo Werner Heel, ex sciatore di sci alpino, con al suo attivo numerose vittorie di coppe del mondo.

Non poteva mancare la bellissima Giulia Auer di Bolzano, madrina della serata, eletta Miss Miluna proprio a San Vigilio la scorsa estate ed arrivata alla finale Tv, vincendo ben due titoli nazionali Miss Rocchetta Italia e Miss Eleganza Italia.

La Finale Regionale di San Vigilio di Marebbe portò molta fortuna, oltre a Giulia Auer e ad Alice Rachele, anche a Claudia Andreatti, che vincendo il titolo di Miss Wella Trentino Alto Adige 2006, approdò alle Finali Nazionali di Salsomaggiore, vincendo in seguito il Titolo di Miss Italia.

Ricordiamo le prossime finali regionali: 13 agosto Cles, 16 agosto Folgaria.

Per la sezione talent, si sono esibiti la piccola voce di Sara Bordati della Val di Pejo che ha interpretato un pezzo di Adele, la coreografia di danza moderna dei Alice Manfredi ed Anastasia Semborovski e il canto di Claudia Barelli, laureata in Musical a Milano, con il pezzo “Body”. Ad avere la meglio è stata la bravissima Claudia che, a pieni voti dalla giuria, accede alla finalissima di Bressanone domenica 18 agosto.

Molto apprezzata è stata l’esibizione del campione del mondo di pole Sport dell’atleta Alex Aufderklam di Laives, che con le sorelle ed atlete, Nicole ed Anna, ha proposto una performance di altissimi livelli che il pubblico ha accolto con scoscianti applausi. Alex parteciperà ai prossimi campionati del mondo in Canada ad ottobre.

La finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino Alto Adige sarà ospitata anche quest’anno in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante Piazza Duomo di Bressanone domenica 18 agosto.

Si ringraziano i media partner: Radio Nbc, Il quotidiano Alto Adige, Il Trentino, Il corriere dell’ AltoAdige, L’Adige, ladigetto.it, Gazzetta delle valli, Agenzia giornalistica Opinione, Bznew24, La usc di Ladins, Videobz33 e Sdf.

Un ringraziamento va al concessionario Rotalnord, esclusivista Nissan per il Trentino Alto Adige e a Sparkasse per la collaborazione.

Per informazioni: soleo@soleoshow.com e aggiornamenti costanti sui nostri social Miss Trentino Alto Adige e Soleoevents.