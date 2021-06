SOLEO SHOW * MISS VIGILIANE 2021: « RITORNA LA MODA E LA BELLEZZA, APPUNTAMENTO IN PIAZZA FIERA A TRENTO VENERDÌ 25 GIUGNO DALLE 21.30 »

Tutto pronto per la meravigliosa ed effervescente serata dedicata alla moda ed alla bellezza che si terrà venerdì 25 giugno a partire dalle ore 21.30 nella consolidata location di Piazza Fiera con ingresso libero ma con prenotazione obbligatoria dei posti a sedere, per una capienza massima di 1.000 persone. Infatti per accedere alla serata, ci si dovrà registrare sul sito www.festevigiliane.it e prenotare il posto a sedere per l’evento in questione. Una procedura molto veloce e semplice, che permetterà di avere il posto garantito e di gestire al meglio le procedure Covid in essere.

La serata mira innanzitutto a sensibilizzare gli acquisti presso i negozi del centro storico.

In passerella verranno proposte le novità moda dagli accessori borse di Zotta pelletterie, alle calzature di Glo Calzature, agli occhiali di Ottica Romani ed abbigliamento donna del Centro Moda Canossa. Non mancherà il momento dedicato all’alta moda, con abiti sartoriali di grandissima eleganza realizzati dalla stilista Cristina Gaddo. La chiusura della serata sarà dedicata alla magia degli abiti da sposa confezionati a mano, sempre della Sartoria Gaddo.

E dopo più di un anno di fermo, torna anche la bellezza.

Le vere protagoniste della serata saranno le candidate al titolo di Miss Vigiliane Trento, ragazze dai 18 ai 30 anni provenienti da tutta la Provincia, che per la prima volta affrontano timidamente la passerella armate di sorrisi e di sogni. Quindi per loro, un’occasione per mettersi in gioco e per trascorrere una giornata diversa. Le ragazze saranno curate nell’hair look dal salone Fascino di Ravina e dal salone Hair Fashion e per il trucco dal centro Healthy Center, che omaggerà loro dei trattamenti relax viso e corpo.

Ospite della serata sarà l’atleta pluricampione del mondo di sci nautico Thomas Degasperi e il capitano del Trento Calcio, Andrea Trainotti, reduce dalla recente meritatissima promozione in serie C.

La serata non sarà solo all’insegna della moda e della bellezza.

Ad alternare e dare ritmo alla scaletta e alle uscite di moda, ci penserà il trasformista imitatore Luciano Maci, che interpreterà i più famosi cantanti italiani e ci porterà in una atmosfera divertente e allegra.

Attesa anche l’esibizione delle giovani atlete della Ginnastica Trento, con le loro performance ed evoluzioni aeree. Ed il grintoso medley di balli caraibici proposti dagli ex campioni italiani Vanessa Gazzini e Christian Valle.

Un ringraziamento speciale va all’organizzazione delle Feste Vigiliane, al Comune di Trento, alla Cassa Rurale di Trento, a Giacca impianti elettrici, al Consorzio Trento Iniziative, all’Apt Trento, Monte Bondone e Valle dei laghi e ad Internorm.

La serata sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube idelaweb tv e sui nostri social @soleoevents

Ringraziamo tutti i media partner: La Gazzetta delle Valli, l’Adigetto.it, l’Adige, giornaletrentino.it, agenziagiornalisticaopinione, Trentino Tv ed Rttr.