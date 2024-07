SOLEO SHOW * MISS ITALIA TRENTINO ALTO ADIGE: PINZOLO, “LA FASCIA ”’MISS RENDENA’ A VALENTINA SERRA, 18ENNE DI TRAMBILENO”

11.46 - domenica 28 luglio 2024

Prosegue la maratona con la bellezza del Concorso Miss Italia. La sesta tappa delle selezioni provinciali del tour per eleggere Miss Italia Trentino Alto Adige 2024, ha riempito il un caloroso pubblico il paese di Pinzolo nella serata di sabato 27 luglio.

A partire dalle ore 21.15 i riflettori si sono accesi in una Piazza Carera super affollata di turisti e residenti, moltissime le famiglie e i bambini presenti, dove sul palco e passerella, allestite per l’occasione dalla efficiente Pro Loco di Pinzolo, capitanata da Sandro Ducoli, in collaborazione con il Comune, le 23 belle e frizzanti candidate provenienti da tutta la regione e presentate da Sonia Leonardi, hanno sfilato per contendersi la corona di Miss Val Rendena e il pass per le Finali Regionali di Miss Italia, il Concorso più famoso e più partecipato d’Italia.

Miss Italia, è arrivato alla 85esima edizione e da sempre è uno degli eventi nazional popolari più seguiti e riconosciuti da un pubblico di tutte le età.

Nel fresco pomeriggio, le candidate si sono esercitate con le prove per lo spettacolo, per poi percorrere le storiche vie di Pinzolo a bordo di auto d’epoca dai colori vivaci. Molto partecipato anche il momento dell’aperitivo offerto dalla Osteria Bagat.

Lo show serale si è aperto con le ragazze che hanno ballato su una bellissima coreografia curata da Cristiana Bertelli, per poi sfilare davanti alla prestigiosa giuria, indossando i loro abiti eleganti da sera per proseguire con l’outfit più sportivo di Givova.

Molto applaudito anche Oleg Fantasy Show, un bravissimo artista che ha intervallato con maestria le uscite delle ragazze, coinvolgendo con le sue performance anche il caloroso pubblico del paese.

Ad applaudire le ragazze anche una rappresentanza della Cremonese, squadra in serie b in ritiro in questi giorni a Pinzolo, che ha vinto in una amichevole con la squadra del Torino, anche lei in ritiro a Pinzolo.

Durante la serata le ragazze sono state curate nell’hair look dalla professionalità dello staff del Salone Michela di Michela Largaiolli Dimaro e dal Salone Profili di Ivana Mattarei di Cles per conto di Framesi, prestigioso e conosciuto brand entrato nella famiglia di Miss Italia.

Sul podio per accedere alle Finali Regionali del Trenino Alto Adige, sono salite le sette ragazze più votate dalla giuria, di cui a parimerito, per tentare la scalata al titolo di Miss Italia 2024.

Titolo che per ben due volte è stato vinto da due ragazze Trentine: la perginese Claudia Andreatti nel 2006 e la bella Alice Rachele Arlanch di Vallarsa nel 2017.

Madrina e giurata della serata è stata Arianna Chiechio, 19 anni di Arco, che lo scorso anno ha vinto il titolo di Miss Val Rendena e poi si è qualificata Miss Miluna Trentino Alto Adige arrivando alle Prefinali Nazionali di Miss Italia.

Il primo posto sul podio e la fascia ”Miss Val Rendena” è stato vinto da Valentina Serra, capelli lunghi castani, 18 anni di Trambileno e studentessa di marketing. Valentina, è stata incoronata dal presidente di giuria Rainhold Dalmezzo, è una ragazza molto spigliata, estroversa e ambiziosa, che ambisce a lavorare in borsa.

Raggiungendo il primo posto, Valentina si è aggiudicata, oltre ai premi Framesi, anche un weekend da sogno per due, nella magnifica Val Rendena, in un hotel a quattro stelle.

La medaglia d’argento con la fascia di ”Miss Rocchetta” è stata conquistata da Francesca Targa, bionda diciottenne di Pergine Valsugana, studentessa di finanza e marketing. Francesca è una ragazza molto generosa e che sogna di avere una famiglia piena di amore. A premiare Francesca ci ha pensato il giornalista sportivo di F1 Oscar Berselli, noto volto televisivo.

Ad aggiudicarsi il terzo posto e la fascia di Miss Framesi, è stata Martina Concini di Tuenno.Martina, bionda ventitreenne, ama giocare a pallavolo ed è una commerciale aziendale. Il suo sogno è quello di fare carriera con il lavoro che sta facendo al momento.

Quarta classificata la timida Sonia Bruzzese, diciottenne di Trento dai tratti mediterranei e studentessa presso il Liceo di Scienze Umane. Sonia ama andare in palestra e vorrebbe coronare il suo sogno di diventare una fisioterapista.

Quinte classificate a parimerito sono state Irene Pezcoller, un’estroversa studentessa diciottenne di Calliano con il sogno di diventare una cantante, assieme alla determinata ventenne Nikla Zoara, studentessa di fisioterapia residente a Bolzano.

Sesta classificata è stata Ameni Tabani, di Predaia. Ameni ha ventiquattro anni ed è una studentessa di scienze dell’educazione, con il sogno di lavorare con i bambini.

Le vincitrici, parteciperanno alle finali regionali a partire dal 7 agosto ad Andalo. A seguire il 9 agosto Fiera di Primiero, 13 agosto San Leonardo in Passiria, il 16 agosto a Folgaria e a Bressanone, in Piazza Duomo, domenica 18 agosto.

Il tour 2024 in Trentino-Alto Adige prevede i seguenti ultimi tre appuntamenti delle selezioni provinciali: martedì 30 luglio a Canazei, mercoledì 31 luglio ad Arco e domenica 4 agosto a Spormaggiore.

La finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino Alto Adige quest’anno sarà ospitata come sopra scritto, nuovamente in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante Piazza Duomo di Bressanone domenica 18 agosto.

In questa, che sarà la serata più importante ed attesa, voluta dalla Associazione Turistica e dal Comune di Bressanone, dedicata alla moda e allo spettacolo, verrà eletta la ragazza più bella della nostra Regione, che prenderà la corona di Michela Andreatta, e che per un anno intero veicolerà la bellezza della nostra Regione in tutta Italia.

Ricordiamo che le iscrizioni sono aperte e gratuite fino a metà agosto per tutte le ragazze dai 17 ai 30 anni di nazionalità o cittadinanza italiana, dando loro l’opportunità di vivere una bella esperienza, da cui potrebbero trarne anche ottime possibilità lavorative. info@soleoshow.com 0461.239111