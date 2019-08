SOLEO SHOW * MISS ITALIA TRENTINO ALTO ADIGE: « A SAN VIGILIO DI MAREBBE DOMENICA 11 AGOSTO LE SELEZIONI DELLE CANDIDATE, ORE 21.15 ALL’ANFITEATRO »

Domenica 11 agosto a partire dalle ore 21.15 presso l’anfiteatro manifestazioni verrà ospitata, grazie alla volontà dell’Associazione Turistica di San Vigilio di Marebbe, l’attesissima seconda tappa della Finale del Festival Talent Show, il format ideato da Sonia Leonardi che mira a valorizzare i talenti provenienti da tutta Italia nel campo della danza e del canto e che tenteranno di aggiudicarsi il lasciapassare per la Finalissima. Sul palco vedremo esibirsi bravissimi ballerini e cantanti, che si sono qualificati nelle selezioni di Mezzocorona, Sarnonico, di Levico Terme, di Avio, di Cortina sulla strada del Vino e che sapranno sicuramente conquistare pubblico e giuria.

San Vigilio di Marebbe, che da sempre è una delle mete turistiche più ambite ed esclusive dell’Alto Adige, situata nel cuore delle Dolomiti, ha rinnovato dunque l’appuntamento anche con la bellezza di Miss Italia, ma ha anche voluto dare spazio ai numerosi giovani talenti che desiderano esibirsi su palchi importanti in cerca di visibilità e di conferme artistiche.

Oltre al talento, San Vigilio di Marebbe accoglie per il 17esimo anno consecutivo una delle Finali Regionali del Concorso Miss Italia in Alto Adige per l’elezione di Miss Rocchetta Trentino AltoAdige. In caso di cattivo tempo, la serata verrà realizzata nella sala delle manifestazioni.

La serata, che vede sfilare 25 bellissime finaliste, verrà presentata dalla splendida Sonia Leonardi, Esclusivista per il Concorso e titolare della nota agenzia di moda SoleoShow, fiduciosa di realizzare un’altra bella serata in una delle località più affezionate al Concorso.

La vincitrice del titolo Miss Rocchetta Trentino Alto Adige accederà di diritto alle Prefinali Nazionali di Mestre dal 26 al 29 agosto, per poi tentare di proseguire la scalata verso la corona di Miss Italia che verrà eletta il 6 settembre a Jesolo. Madrina della serata sarà la bellissima Giulia Auer, eletta Miss Miluna proprio a San Vigilio la scorsa estate ed arrivata alla finale Tv, vincendo ben due titoli nazionali Miss Rocchetta Italia e Miss Eleganza Italia.

La Finale Regionale di San Vigilio di Marebbe portò molta fortuna, oltre a Giulia Auer e ad Alice Rachele, anche a Claudia Andreatti, che vincendo il titolo di Miss Wella Trentino Alto Adige 2006, approdò alle Finali Nazionali di Salsomaggiore, vincendo in seguito il Titolo di Miss Italia.

Ricordiamo le prossime finali regionali: 13 agosto Cles, 16 agosto Folgaria.

La finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino Alto Adige sarà ospitata anche quest’anno in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante Piazza Duomo di Bressanone domenica 18 agosto.

Si ringraziano i MEDIA PARTNER: Radio Nbc, Il quotidiano Alto Adige, Il Trentino, Il corriere dell’Alto Adige, L’Adige, ladigetto.it, Gazzettadellevalli, Agenzia Giornalistica Opinione, la Voce del Trentino, Videobz33 e Sdf.

Un ringraziamento va al concessionario Rotalnord, esclusivista Nissan per il Trentino Alto Adige e a Sparkasse per la collaborazione.

Per informazioni: soleo@soleoshow.com