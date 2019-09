SOLEO SHOW * ” GALÀ SOTTO IL NETTUNO “: « SFILATA DI MODA A TRENTO VENERDì 27/9 IN PIAZZA DUOMO, PRESENTA SONIA LEONARDI»

Quarta edizione per la sfilata di moda GALà Sotto al Nettuno, grazie alla collaborazione con il Comune di Trento e l’Assessore al Commercio Roberto Stanchina, con Federmoda, la Confcommercio e l’Azienda di Promozione Turistica Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi. L’evento si svolgerà venerdì 27 settembre con inizio alle ore 21.00 nella esclusiva ed elegante cornice di Piazza Duomo, la Piazza più bella della città di Trento che diventa un elegante e raffinato salotto.

La sfilata, che da anni vede il tutto esaurito, vedrà la partecipazione di diverse realtà commerciali di Trento e provincia, che hanno valutato e deciso di proporre le novità moda presentando in passerella il meglio delle loro collezioni autunno-inverno 2019-2020.

Vedremo sfilare quindi la moda uomo e donna, la spontaneità dei baby modelli dai 24 mesi ai 15 anni, le tendenze più fashion delle calzature e borse, le novità nel mondo dell’ottica, le nuove acconciature e i meravigliosi abiti da sera che chiuderanno la sfilata.

La già elegante Piazza Duomo verrà valorizzata, grazie alla collaborazione del Comune di Trento che metterà a disposizione un mega palco ed una grandissima passerella con numerosi posti a sedere.

L’allestimento prevede inoltre un’elegante scenografia con un grande maxischermo, riprese live della sfilata e uno staff di modelle, modelli e performers professionisti che sapranno dare ritmo e originalità alla serata, sfilando, ballando e conquistando il pubblico con esclusive coreografie.

La sfilata di moda sotto al Nettuno si riconfermerà quindi non solo un appuntamento con la moda, ma anche grande spettacolo e show di alto livello.

Infatti vedremo le piccole atlete della Ginnastica Trento con esibizioni di salti acrobatici ed evoluzioni aeree, gli ex campioni di balli caraibici Vanessa e Christian e l’artista Thierry con suggestive performance.

La sfilata, curata nella regia da Sonia Leonardi, si aprirà con il colore, l’allegria e la spensieratezza dei baby modelli di Different Style, il nuovo store di Via Oss Mazzurana con proposte dai 0 ai 18 anni.

A seguire i capi uomo e donna proposti da La Formica abbigliamento di Pergine, che dopo la recente ristrutturazione vede sfilare i migliori marchi moda.

Non mancheranno gli accessori tra cui i ricercati e colorati occhiali da sole e da vista di Ottica Romani, le esclusive ed originali borse e calzature proposte da Glo calzature.

A chiudere la sfilata anche la collezione, di abiti da sera, realizzata dagli studenti del Centro Moda Canossa di Trento, che valorizza la loro creatività e premia il loro percorso.

Le modelle saranno curate nell’ hair look con professionalità dallo staff del Salone Clem che proporrà sul palco delle scenografiche acconciature live.

Il tutto sarà curato e valorizzato da esclusive coreografie create appunto da Sonia Leonardi: “Ringrazio il Comune di Trento per aver appoggiato e condiviso anche quest’anno la quarta edizione di “MODA SOTTO AL NETTUNO” ed aver concesso una location prestigiosa come Piazza Duomo per un evento che andrà a valorizzare e promuovere oltre al commercio anche il nostro bellissimo centro storico. Molte le personalità presenti. La serata sarà ad ingresso libero, adatta ad un pubblico vario e di qualsiasi età e con numerosi comodi posti a sedere. Vi aspettiamo numerosi per trascorrere assieme due ore di grande spettacolo”.

In collaborazione con la Cassa Rurale di Trento, la Profumeria Naturale Soleo, il Caffè Tridente, Mec.Vist, Alpin con la nuova Renault Clio, MyGlass, Giacca Impianti Elettrici e Radio Italia anni 60.