SOLE 24 ORE * PENSIONI 2022: « MERCOLEDÌ 19 GENNAIO IN EDICOLA LA GUIDA CON TUTTE LE NOVITÀ, QUOTA 102 AL POSTO DI QUOTA 100 / AUMENTO DEGLI ASSEGNI »

16:17 - 17/01/2022

Pensioni. Mercoledì 19 gennaio con Il Sole 24 Ore la guida con tutte le novità per il 2022. Quota 102 al posto di quota 100, proroga di opzione donna, prolungamento dell’Ape sociale che diventa accessibile a fronte dell’espletamento di un numero maggiore di mansioni ritenute “gravose”. Inoltre aumento degli importi degli assegni, per effetto dell’adeguamento all’inflazione e della riforma del fisco. Queste le novità più importanti del 2022 dal punto di vista pensionistico che vengono analizzate nella Guida Pensioni 2022, in edicola con Il Sole 24 Ore mercoledì 19 gennaio.

Oltre a queste novità, la guida Pensioni 2022 illustra gli aspetti e le regole principali del sistema previdenziale pubblico italiano. I requisiti, i metodi di calcolo dell’importo della pensione, le regole per valorizzare al meglio i contributi versati. E poi le possibilità offerte dalla previdenza complementare per avere un reddito pensionistico più elevato o garantirsi un’uscita flessibile dal mondo del lavoro.