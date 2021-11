SOLE 24 ORE * CRISI D’IMPRESA: « DOMANI 3 NOVEMBRE IN EDICOLA IL FOCUS, SUL DL 118/2021 (PROROGHE – ESPERTO COMPOSIZIONE NEGOZIATA – CAUSE SCIOGLIMENTO »

Con Il Sole 24 Ore di mercoledì 3 novembre focus sulle ultime modifiche alle regole sulla crisi d’impresa. Il Dl 118/2021 di fine agosto sulla crisi d’impresa è già cambiato. Tra le modifiche apportate in sede di conversione in legge, quelle su proroghe, esperto indipendente, composizione negoziata e cause di scioglimento. Un riepilogo complessivo – con in primo piano le novità, commentate dagli esperti del Sole 24 Ore – è in edicola con il Focus Norme e tributi abbinato al quotidiano di mercoledì 3 novembre.

Ne emergono vari ritocchi al Codice della crisi. Anche importanti, come la possibilità per il Tribunale di procedere all’omologazione forzosa degli accordi con i creditori anche quando non c’è l’ok del Fisco e dell’Inps. I ritocchi sono dettati non solo dall’emergenza Covid, ma anche dalla necessità di chiarire alcuni punti controversi. Solo che, a un’analisi approfondita, si vede che alcune incertezze interpretative restano. Per esempio quella su quale sia l’elenco da cui può essere nominato l’esperto indipendente incaricato di gestire la crisi.

Il Suo nominativo è stato estratto dalla Banca dati dei giornalisti Mediaddress e viene utilizzato dall’Ufficio Stampa de Il Sole 24 ORE S.p.A. al solo fine di inviarLe comunicazioni informative strettamente collegate alla Sua attività giornalistica ai soli fini di informazione e approfondimento.