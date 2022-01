SOCIETÀ PODISTICA NOVELLA * “LA CIASPOLADA“: « TRA UNA SETTIMANA L’EDIZIONE NUMERO 48, ALLE REGOLE DI MALOSCO IN PALIO I TITOLI EUROPEI »

12:34 - 2/01/2022

Dagli anni Settanta ad oggi, con l’eccezione forzata del 2021, il compito di inaugurare il calendario annuale degli eventi sportivi organizzati in Trentino tocca ad una delle manifestazioni più popolari dell’intero programma, quale è La Ciaspolada, una competizione che ha saputo costruire e lanciare una disciplina sportiva inesistente fino al 1973 e che ha saputo anche attraversare indenne lo scorrere del tempo, con tutti i radicali cambiamenti nella vita e nei costumi delle persone avvenuti negli ultimi decenni.

I grandi numeri degli anni Novanta e Duemila, quando questo grande happening sulla neve attirava in Alta Val di Non sei o settemila persone al colpo, non sono più ipotizzabili per molte ragioni diverse, tanto meno in tempi difficili per la socializzazione e l’aggregazione delle persone come quelli che stiamo vivendo da quasi due anni, ma i buoni motivi per continuare orgogliosamente a proporlo rimangono saldi, fra tutti la sua capacità di veicolare la proposta turistica del territorio e quella di offrire a tanti runner di alto livello la possibilità di mettersi alla prova in una disciplina davvero particolare. La 48ª edizione sarà anche valida quale Campionato Europeo di corsa con le racchette da neve, una titolazione che il comitato organizzatore ha voluto conservare pur consapevole del fatto che le limitazioni agli spostamenti transfrontalieri in questo momento non sono semplici.

La novità più interessante della competizione in programma sabato 8 gennaio è però la sua ubicazione, non più i leggeri saliscendi del fondovalle fra Sarnonico e Fondo, ma l’altopiano delle Regole di Malosco, una zona di grande pregio paesaggistico, a quota 1.300 metri, attrezzata con un centro per lo sci di fondo sul quale si appoggerà il comitato organizzatore per allestire il percorso, la cui lunghezza sarà di circa 7 chilometri, ma il cui tracciato non è ancora stato definito del dettaglio. Si sa che seguirà le piste esistenti, inoltrandosi nel bosco e cercando di sfruttare al massimo le zone dove la quantità di neve è maggiore, ma sarà definito nel dettaglio solo a poche ore dallo start. Nella lunga storia de La Ciaspolada è la prima volta che viene scelto questo luogo.

La sede della partenza e dell’arrivo coincideranno e sempre presso il Centro del Fondo si svolgerà la cerimonia di premiazione al termine della gara, mentre per quanto concerne l’opening del venerdì pomeriggio in piazza San Giovanni a Fondo, sarà più breve del solito e si focalizzerà sull’accensione della fiaccola, per limitare al massimo il concentramento di persone.

È importante ricordare che per iscriversi è necessario essere in possesso del green pass e che per utilizzare il servizio di bus navetta gratuito che collegherà Fondo al luogo della gara fino alle ore 15 sarà necessario indossare una mascherina Ffp2. Per evitare assembramenti non sono stati allestiti punti di ristoro, ma la località Regole dispone di tre ristoranti, che funzioneranno a pieno regime.

Per prenotare un pettorale c’è tempo fino a venerdì, chi non dispone delle racchette da neve può al solito noleggiarle, richiedendole al momento dell’iscrizione. Ricco il pacco gara, che contiene prodotti, gadget ed il biglietto della lotteria, i cui premi saranno sorteggiati nel pomeriggio dello stesso 8 gennaio al Mercatino di Natale di Fondo.