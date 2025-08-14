SOCCORSO ALPINO – VAL D’AOSTA * GRUPPO MONTE ROSA: «RECUPERATI I CORPI SENZA VITA DI DUE ALPINISTI, VITTIME DI INCIDENTE SUL CASTORE»

15.19 - giovedì 14 agosto 2025

Il Soccorso Alpino Valdostano ha portato a conclusione nel primo pomeriggio di oggi il recupero dei corpi senza vita di due alpinisti vittime di incidente sul Castore, nel gruppo del Monte Rosa. L’allarme è stato dato questa mattina in seguito al mancato contatto con gli alpinisti, che si sapeva avessero pernottato al Rifugio Quintino Sella.

Un primo sorvolo con l’elicottero SA1 ha dato esito negativo. In seguito il soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cervinia – in collaborazione con il soccorso alpino della Guardia di Finanza di Alagna Valsesia – ha condotto la ricerca mediante comunicatore satellitare e ha fornito indicazioni utili a una serie di sorvoli che hanno portato all’individuazione della zona ed al ritrovamento dei due alpinisti. Si tratta di un maschio e di una femmina, di nazionalità italiana.

Le salme sono state portate a Champoluc. Le operazioni di riconoscimento e la ricostruzione della dinamica dell’incidente sono affidate alla Guardia di Finanza di Cervinia.