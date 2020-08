SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * RICERCHE PERSONA: « MANCATO RIENTRO FUNGAIOLO, RITROVATO ILLESO NEI BOSCHI DI CAMPO CARLO MAGNO (MADONNA DI CAMPIGLIO) »

Mancato rientro: fungaiolo ritrovato illeso nei boschi di Campo Carlo Magno (Madonna di Campiglio).

Si è conclusa verso le 20.45 l’operazione di ricerca di un fungaiolo il cui mancato rientro era stato denunciato dalla moglie poco dopo le 19. L’uomo, residente a Vobarno (BS) del 1935, è stato ritrovato disorientato ma illeso nei boschi nella zona di Campo Carlo Magno (Madonna di Campiglio) nei pressi di Malga di Darè a una quota di circa 1.700 m.s.l.m., dove si era diretto da solo in mattinata per cercare funghi. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata verso le 19.10 dopo che l’uomo non si è presentato all’appuntamento con la moglie.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino e Speleologico ha organizzato le ricerche inviando nella zona di Pradalago-Campo Carlo Magno una ventina di operatori delle Stazioni Madonna di Campiglio e Pinzolo per perlustrare i boschi dove l’uomo aveva detto che sarebbe andato, mentre le forze dell’ordine si focalizzavano sulle strade dell’abitato di Madonna di Campiglio. Dopo poco più di un’ora i soccorritori hanno trovato l’uomo che vagava per il bosco, illeso ma senza riuscire a trovare la strada di ritorno. L’uomo è stato accompagnato a valle in sicurezza; per lui non è stato necessario il ricovero in ospedale.

Fondamentale la sinergia con i Vigili del Fuoco che hanno collaborato alle operazioni di ricerca, supportando le squadre delle Stazioni del Soccorso Alpino e Speleologico.