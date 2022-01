SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * RICERCHE A SERRADA (FOLGARIA) E IN VAL TERRAGNOLO: « RITROVATI INCOLUMI I DUE MINORI DI 11 E 12 ANNI A POCHI METRI DA CASA »

9:01 - 17/01/2022

Ricerche a Serrada (Folgaria) e in Val Terragnolo: i due minori sono stati ritrovati e stanno bene. Sono stati ritrovati incolumi poco dopo la mezzanotte a poche centinaia di metri da casa a Noriglio (Rovereto) mentre stavano rientrando a piedi, i due minori di 12 e 11 anni le cui ricerche erano cominciate ieri notte intorno alle 22 nella zona di Serrada (Folgaria) e della Val Terragnolo. Nel pomeriggio i due fratelli si trovavano con uno dei genitori nella frazione di Serrada e avrebbero dovuto raggiungere l’abitazione di alcuni parenti per trascorrervi il tardo pomeriggio mentre il genitore sarebbe rientrato a casa. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 22 quando i genitori hanno scoperto che i bambini non erano mai arrivati a casa dei familiari e dopo aver provato invano a cercarli.

Il Coordinatore dell’Area operativa Trentino meridionale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l’intervento delle Stazioni di Altipiani, Levico, Vallagarina e Ala e le unità cinofile. Sul posto anche le unità cinofile e il cane molecolare della Scuola provinciale cani da ricerca e catastrofe e le unità cinofile della Croce Rossa. Mentre i Carabinieri e i Vigili del Fuoco di Folgaria, Terragnolo e della Vallagarina hanno concentrato le ricerche in paese, lungo le strade e le strade forestali, gli operatori del Soccorso Alpino hanno perlustrato i sentieri tra la frazione di Serrada, la val Terragnolo e Noriglio, sentieri che i due minori erano abituati a fare. Poco dopo la mezzanotte i due fratelli – che nel frattempo da Serrada erano rientrati verso casa a piedi percorrendo un sentiero che sale sul monte Finonchio e poi scende verso la località Moietto e verso Noriglio – sono stati ritrovati a pochi metri da casa dai Vigili del Fuoco di Rovereto.

Un ringraziamento va ai gestori del ristorante Cogola di Serrada che hanno messo a disposizione la struttura come base operativa da cui organizzare le ricerche.

*

Foto: archivio Soccorso alpino