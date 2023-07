SOCCORSO ALPINO * TRENTINO * PRIMIERO – S. MARTINO DI CASTROZZA: « ESCURSIONISTA SCIVOLA PER 30 METRI NEL CANALONE, INTERVENTO AL “SENTIERO DEI FINANZIERI” »

20.01 - domenica 2 luglio 2023

Intervento lungo il sentiero dei Finanzieri (Primiero San Martino di Castrozza): escursionista ruzzola per 30 metri in un canalone

Si è concluso intorno alle 19.45 un intervento, reso complicato dalla nebbia, lungo il sentiero dei Finanzieri (Primiero San Martino di Castrozza), per un’escursionista trentina inciampata sul sentiero e ruzzolata per circa 30 metri in un canalone di roccette, a una quota di circa 2.100 m.s.l.m nella zona della Pala Monda. Nella caduta la donna, sempre cosciente, ha sbattuto la testa. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata poco dopo le 17.30 da parte del compagno di escursione.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino orientale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l’intervento dell’elicottero che è decollato da Mattarello senza riuscire a volare in quota a causa della nebbia fitta. Una squadra della Stazione di San Martino di Castrozza e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di stanza a passo Rolle si sono quindi avviati a piedi per raggiungere l’infortunata via terra. Giunti sul posto in circa 40 minuti, i soccorritori hanno prestato le prime cure all’infortunata e la hanno imbarellata.

Grazie ad una finestra di bel tempo, poco prima delle 19 l’elicottero è riuscito a decollare da San Martino di Castrozza. Con il supporto dei soccorritori presenti sul posto, il Tecnico di elisoccorso ha recuperato l’escursionista a bordo dell’elicottero, per trasferirla all’ospedale Santa Chiara di Trento. Il compagno della donna è stato accompagnato a valle a piedi dai soccorritori.

*

Foto: archivio Pat