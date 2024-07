SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * PINZOLO – MAGA CIOCA: «PER DUE OPERAI BOSCHIVI FERITI, RUZZOLATI IN DIRUPO PER CROLLO TRONCO»

21.07 - mercoledì 31 luglio 2024

Intervento a Malga Cioca (Pinzolo): soccorsi due operai boschivi.

Due operai boschivi, un quarantenne residente a Pinzolo e un trentenne di Bocenago, sono stati soccorsi nel tardo pomeriggio di oggi nei pressi di Malga Cioca (Pinzolo), dopo essere ruzzolati in un dirupo in seguito al crollo di un tronco, dal quale sono stati parzialmente investiti lunga la linea del pescante, ad una quota di 1.464 metri. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 17.30.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero e di quattro operatori della Stazione competente di Pinzolo che si sono fin da subito portati in piazzola a Carisolo per garantire supporto.

L’elicottero di Trentino Emergenza ha verricellato sul posto il tecnico di elisoccorso e l’equipe sanitaria, per poi tornare in piazzola e prelevare a bordo due operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, verricellando anche loro sul target, mentre altri due soccorritori raggiungevano via terra i due feriti. Uno dei due operai,

il meno grave, è stato portato in piazzola, medicato in autoambulanza e trasportato all’ospedale di Tione, mentre l’uomo che riportava ferite più gravi è stato subito condizionato ed elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.