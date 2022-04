SOCCORSO ALPINO TRENTINO * PASSO PRESENA – TONALE: « DUE VALANGHE DI NEVE, SOCCORSE QUATTRO PERSONE ILLESE / DISPERSO NEL BLEGGIO, RICERCHE ANCORA IN CORSO »

17.11 - domenica 03 aprile 2022

Due valanghe nei pressi di passo Presena (Tonale): soccorse quattro persone illese.

Intorno alle 12.30 di oggi il Numero Unico per le Emergenze è stato allertato da un testimone che ha visto staccarsi una slavina nei pressi di passo Tonale a una quota di circa 2.700 m.s.l.m., poco distante dalle piste da sci, senza apparentemente travolgere nessuno.

Una decina di operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino – che si trovano in zona per un corso di formazione – si sono portati sul posto per accertarsi che nessuna persona fosse stata effettivamente coinvolta. Mentre i soccorritori stavano effettuando la bonifica, una seconda slavina con un fronte di circa 50 metri e una lunghezza di circa 100 metri si è staccata poco lontano, coinvolgendo quattro free rider lombardi. I quattro uomini sono stati sepolti solo parzialmente dalla valanga e immediatamente estratti dagli operatori del Soccorso Alpino, appartenenti a diverse Stazioni della zona Valle di Non e Sole.

Poiché il rischio residuo di ulteriori distaccamenti era elevato, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero di Trentino Emergenza. I quattro free rider sono stati recuperati a bordo tramite il verricello e portati in piazzola a Vermiglio, dove sono stati visitati dall’equipe sanitaria dell’elisoccorso. Per loro non è stato necessario il ricovero in ospedale.

*

Ricerche nel Bleggio Superiore

Sono ancora senza esito le ricerche dell’escursionista disperso da venerdì sera nel Bleggio Superiore. Le ricerche sono ricominciate alle prime luci di questa mattina, con le squadre di terra che hanno esteso l’area della ricerca anche alle zone del monte San Martino, della Val Marcia e del Monte Cogorna. Coinvolte nelle ricerche anche le unità cinofile del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, i Vigili del Fuoco con i droni e le termocamere, la Guardia di Finanza con cani da ricerca in superficie e il drone, il cane molecolare dell’Associazione Nazionale Carabinieri, altri due cani molecolari provenienti da Bolzano. Per tutta la mattina l’elicottero di Trentino Emergenza, con agganciata la campana Recco, ha effettuato dei sorvoli sui versanti di cima Sèra. Le ricerche sono tuttora in corso.