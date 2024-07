SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * MONTE CASALE (VALLE SARCA): “ INCIDENTE PER BASE JUMPER, ELITRASPORTATO FERITO ALL’OSPEDALE S. CHIARA DI TRENTO”

22.50 - giovedì 11 luglio 2024

Incidente per un base jumper sul monte Casale (Valle del Sarca): elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Si è concluso poco prima delle 22 un intervento in soccorso di un base jumper straniero sul monte Casale. L’uomo si era lanciato dal pilastro del monte Casale ma, dopo aver aperto la vela, si è schiantato sulla parete sottostante, finendo su un cengia. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 20.15. L’uomo, cosciente, si è procurato una seria frattura ad un arto inferiore e altri possibili politraumi.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero che è decollato da Mattarello con a bordo due Tecnici di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico, considerata la complessità dell’intervento da effettuarsi in parete, con l’avvicinarsi del buio. Nel frattempo, gli operatori della Stazione di Riva del Garda si sono portati nelle vicinanze per dare eventuale supporto in caso di bisogno.

L’elicottero è volato sul luogo dell’incidente ed ha verricellato in parete i due Tecnici di elisoccorso e l’equipe sanitaria. Il base jumper è stato stabilizzato, sedato e imbarellato per poi essere trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Foto di archivio