SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * INTERVENTO LUNGO LA VIA TERESA SULLA PLACCHE ZEBRATE (DRO, VALLE DEL SARCA): « SCALATORE COLPITO ALLA TESTA DA UNA SCARICA DI SASSI, ELITRASPORTATO AL SANTA CHIARA »

Soccorso Alpino – Servizio Provinciale Trentino. Intervento lungo la via Teresa sulla Placche Zebrate (Dro, valle del Sarca): scalatore colpito da una scarica di sassi.

Uno scalatore tedesco del 1973 è stato investito da una scarica di sassi mentre si trovava al sesto tiro della via Teresa sulle Placche Zebrate (Dro, valle del Sarca). Nell’incidente, l’uomo è stato colpito alla testa e al volto, mentre la sua compagna di cordata è rimasta illesa. La chiamata al Numero per le Emergenze 112 è arrivata verso le 12.55.

Il Tecnico di Centrale operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino meridionale, ha chiesto l’intervento dell’elicottero. Il Tecnico di Elisoccorso è stato verricellato in parete ed ha recuperato a bordo del velivolo sia il ferito che la compagna. La donna è stata elitrasportata a valle e accompagnata alla macchina dagli operatori della Stazione Riva del Garda, mentre l’uomo è stato portato all’ospedale Santa Chiara di Trento per gli accertamenti medici.

Intervento sul Monte Bondone per un’escursionista scivolata sulla neve

Un’escursionista indiana del 1995 è scivolata sulla neve precipitando per centinaia di metri mentre stava camminando nei pressi del Doss d’Abramo (Monte Bondone), lungo il sentiero che porta al Cornetto. Sono state delle piante a frenare la caduta della donna, finita su delle rocce più di 200 metri a valle del sentiero. Nell’incidente la donna, sempre cosciente, si è procurata dei sospetti politraumi. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata poco prima delle 15 dai suoi compagni di escursione.

Il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino centrale, ha chiesto l’intervento dell’elicottero. Grazie a una finestra di bel tempo, l’elicottero ha potuto avvicinarsi al luogo dell’incidente e scaricare in hovering, a circa 50 metri di distanza, il Tecnico di Elisoccorso con l’equipe medica. L’infortunata è stata quindi stabilizzata, imbarellata e recuperata a bordo dell’elicottero con il verricello per il trasferimento all’ospedale Santa Chiara di Trento. Non è stato necessario l’intervento degli operatori della Stazione Trento – Monte Bondone a disposizione per dare eventuale supporto all’equipaggio.

Altri interventi di giornata

Poco dopo le 12 la Centrale Unica Emergenze è stata allertata per l’infortunio di un biker del 1987 residente ad Aprica (Sondrio) sulla pista White Wolf del Bike Park Val di Sole a Daolasa. L’uomo stava facendo downhill quando, dopo un salto, in fase di atterraggio, ha perso il controllo della sua mountain bike finendo a terra con il volto. Il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino occidentale, ha inviato sul posto una squadra della Stazione Val di Sole e l’equipe dell’elisoccorso. Dopo le prime cure mediche, l’infortunato è stato trasportato in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento.

In contemporanea, la Stazione Val di Sole è stata allertata per soccorrere una escursionista che non riusciva più a trovare il sentiero di rientro in Valpiana, sopra l’abitato di Ossana. I soccorritori la hanno raggiunta e la hanno riaccompagnata a valle incolume.

La Stazione Vallagarina è intervenuta in soccorso a una donna di Rovereto del 1949 che si è procurata una ferita alla testa dopo essere inciampata su un sentiero nei boschi di Terragnolo, in località Potrich. Sul posto sei soccorritori e l’equipe dell’elisoccorso. La donna è stata stabilizzata e recuperata a bordo dell’elicottero con il verricello per essere trasferita all’ospedale Santa Chiara di Trento.

*

Foto: archivio Soccorso Alpino – Servizio Provinciale Trentino