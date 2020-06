SOCCORSO ALPINO –  TRENTINO * INTERVENTO ALLA CASCATA DI ROMAGNANO: « UN MINORENNE DEL 2006 PORTATO ALL’OSPEDALE SANTA CHIARA DI TRENTO IN AMBULANZA »

Intervento alla cascata di Romagnano. Un minorenne del 2006 è stato portato all’ospedale Santa Chiara di Trento in ambulanza con un sospetto trauma all’arto inferiore dopo essere scivolato in acqua nei pressi della cascata di Romagnano. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata verso le 11.25 da uno dei genitori, allertato dagli amici che si trovavano in compagnia del ferito.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino centrale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l’intervento di una squadra di terra della Stazione Trento-Monte Bondone. Gli operatori giunti sul posto hanno chiesto il supporto dell’elicottero poiché il minorenne si trovava da diversi minuti in acqua a rischio ipotermia. L’elicottero ha quindi verricellato sul luogo dell’incidente il Tecnico di elisoccorso e l’equipe medica che ha prestato le prime cure al paziente. Dopo essere stato stabilizzato, il minorenne è stato imbarellato e trasportato con la barella portantina fino alla strada forestale dove si trovava l’ambulanza, per essere poi trasferito in ospedale.

Hanno partecipato alle operazioni di soccorso anche i Vigili del Fuoco.