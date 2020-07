SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * INTERVENTO A 2.200 METRI: « DUE ESCURSIONISTI ILLESI SOCCORSI SUL MONTE GARDENE (VAL DI SOLE) »

Soccorso Alpino – Servizio Provinciale Trentino. Due escursionisti illesi soccorsi sul Monte Gardene (Val di Sole).

Nel tardo pomeriggio di oggi due escursionisti lombardi sono stati soccorsi sul Monte Gardene in Val di Sole a una quota di circa 2.200 m.s.l.m. sopra il Rifugio Malga Artuic. I due escursionisti, dopo aver perso la traccia del sentiero, si sono ritrovati su una cresta particolarmente impervia. In difficoltà, anche a causa del sopraggiungere di un temporale, hanno preferito chiamare il Numero Unico per le Emergenze 112 poco dopo le 16.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l’intervento di una squadra di otto operatori della Stazione Val di Sole. In circa 45 minuti i soccorritori hanno raggiunto i due escursionisti, illesi, percorrendo il sentiero e la cresta rocciosa della montagna, per poi riaccompagnarli a valle a piedi in sicurezza fino al lago dei Caprioli (Pellizzano). L’intervento si è concluso verso le 19.30.