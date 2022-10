SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * “ INTERVENTI, SUL MONTE VARINO PER ESCURSIONISTA SCIVOLATA E LUNGO LA VIA FRANCESCHINI E SULLA CIMA ALLE COSTE PER SCALATRICE COLPITA DA SASSO “

16.44 - lunedì 10 ottobre 2022

Intorno alle 11.40 la Centrale Unica per le Emergenze 112 è stata allertata per un’escursionista di Dro del 1976 scivolata in un canale per un paio di metri, finendo addosso a una pianta in una posizione precaria, sopra a un salto di roccia.

La donna, in compagnia di un’altra persona, stava percorrendo il sentiero 667 della Maestra – un facile itinerario che percorre la dorsale del monte Varino tra Dro e Braila in Valle del Sarca – quando a una quota di circa 400 m.s.l.m. ha lasciato il sentiero per seguire una traccia più esposta che porta alla falesia Grottosauro. La donna è ruzzolata in un canale per un paio di metri e nell’impatto con una pianta si è infortunata a un polso.

La Centrale Unica per le Emergenze, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino meridionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre gli operatori della Stazione di Riva del Garda raggiungevano il luogo dell’incidente via terra.