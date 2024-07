SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * FERRATA BENINI (DOLOMITI BRENTA): «QUATTRO ESCURSIONISTE SORPRESE DA UN FORTE TEMPORALE, ELITRASPORTATE AL RIFUGIO»

18.58 - venerdì 19 luglio 2024

Intervento lungo la ferrata Benini (Dolomiti di Brenta): quattro escursioniste sorprese da un forte temporale

Quattro escursioniste residenti in Emilia Romagna sono state soccorse nel pomeriggio di oggi dopo essere state sorprese da un forte temporale e grandine sulla ferrata Benini sulle Dolomiti di Brenta. Le escursioniste si trovavano a una quota di circa 2.800 m.s.l.m., in un canale dove scendeva molta acqua, in un tratto di sentiero dove non c’era il cordino metallico. Spaventate e senza più riuscire a proseguire in autonomia, hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 intorno alle 15.20.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero che, tuttavia, non è potuto salire in quota per le cattive condizioni meteorologiche. Cinque operatori della Stazione di Madonna di Campiglio del Soccorso Alpino e Speleologico sono quindi saliti via terra fino al rifugio Graffer. Poco dopo le 17, il miglioramento delle condizioni meteo ha permesso all’elicottero di Trentino Emergenza di decollare da Mattarello, imbarcare a bordo un operatore della Stazione locale al rifugio Graffer e raggiungere le quattro escursioniste. Le donne sono state messe in sicurezza e accompagnate fino a un punto idoneo per il recupero in hovering da parte dell’elicottero. Illese, sono state portate al rifugio Graffer.

Il Soccorso Alpino e Speleologico raccomanda di programmare con attenzione le escursioni, controllando sempre le previsioni meteorologiche prima di partire. Qualora si venisse sorpresi da un temporale con fulmini, si raccomanda di evitare alcune zone come le vette, le creste e i crinali, i grandi massi e gli alberi isolati. E’ importante abbandonare le zone esposte dove è facile cadere o scivolare ed allontanare tutto il materiale alpinistico metallico. In caso ci sia la necessità di sedersi è fondamentale usare un’isolante come potrebbe essere lo zaino.

Foto: archivio