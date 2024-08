SOCCORSO ALPINO TRENTINO * DOLOMITI DI BRENTA: « INTERVENTO PER ALPINISTI COLTI DA MALTEMPO SUL “CAMPANIL BASSO”»

22.45 - giovedì 1 agosto 2024

Si sono concluse nella serata di oggi le operazioni di soccorso per tre alpinisti tedeschi provenienti da Antigua e Barbuda (Caraibi), colti da un forte temporale durante la discesa in corda doppia lungo la via normale del Campanil Basso (Dolomiti di Brenta). La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 18.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero mentre due operatori della Stazione Madonna di Campiglio del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si mettevano a disposizione in piazzola. Imbarcati sull’elicottero e sbarcati poi direttamente in vetta, i due soccorritori si sono calati in corda doppia fino alla cordata in difficoltà, provvedendo al rinforzo della sosta e recuperando le corde incastrate.

Con un’ulteriore calata in doppia di 50 metri i due soccorritori e i tre alpinisti sono giunti sullo Stradone provinciale, la grande cengia che taglia a metà il Campanil Basso, dove con tre rotazioni doppie sono stati verricellati a bordo dell’elicottero per poi venire sbarcati al Rifugio Brentei.

