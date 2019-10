SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * BASE JUMPER: « PORTATO IN AMBULANZA ALL’OSPEDALE DI ARCO DOPO ESSERSI LANCIATO DAL BECCO DELL’AQUILA SUL MONTE BRENTO »

Soccorso Alpino – Servizio Provinciale Trentino. Intervento in soccorso di un base jumper a Gaggiolo (Dro). È stato portato in ambulanza all’ospedale di Arco il base jumper straniero, classe 1984, che si è infortunato in fase di atterraggio dopo essersi lanciato dal Becco dell’Aquila sul Monte Brento. L’uomo non è riuscito a raggiungere il prato in località Gaggiolo (Dro) utilizzato dai base jumper per atterrare e, mentre stava manovrando la vela per atterrare lungo una strada forestale nelle vicinanze della piazzola dell’elicottero a Gaggiolo, ha urtato una pianta precipitando a terra per alcuni metri. La richiesta di aiuto al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivato verso le 11.15.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Stazione di Riva del Garda del Soccorso Alpino e Speleologico e i sanitari del 118. L’uomo, sempre cosciente, è stato stabilizzato, imbarellato e caricato a bordo dell’ambulanza per il trasporto all’ospedale di Arco per gli accertamenti medici.