SOCCORSO ALPINO NAZIONALE * CUNEO: «SPELEOLOGO FERITO A 1.000 METRI “NELL’ABISSO PAPERINO“, NECESSARIA LA DISOSTRUZIONE DI TRATTI DI GROTTA PER IL RECUPERO DELLA BARELLA»

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è in intervento per soccorrere uno speleologo infortunatosi nell’Abisso Paperino sulla Colla Termini (Alpe degli Stanti) in provincia di Cuneo. Lo speleologo stava procedendo all’interno della grotta con altri compagni quando è rimasto vittima della caduta di rocce. Lo speleologo è ora sotto controllo diretto di un sanitario del Soccorso Alpino e Speleologico specializzato nel soccorso medicalizzato in ambiente ipogeo. Per poter fare uscire la barella sarà necessario provvedere alla disostruzione di alcuni tratti di grotta particolarmente angusti che separano il luogo dell’incidente dall’uscita. Pertanto, si stima che l’intervento si protrarrà per diverso tempo. Seguono aggiornamenti.