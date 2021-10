SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO – TRENTINO * DIDATTICA PER ESCURSIONISTI: « A SANT’ANNA DI SOPRAMONTE I CONSIGLI DEGLI ESPERTI, SABATO 23 OTTOBRE (14.00-16.00) »

Sabato 23 ottobre un pomeriggio dedicato alle famiglie sul Monte Bondone in compagnia degli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino per capire come affrontare le escursioni e la montagna: da cosa mettere nello zaino a come vestirsi, dove proteggersi in caso di maltempo e come effettuare una chiamata di soccorso.

La partecipazione è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria (evento Fall in sport sul sito discovertrento.it).

Sabato 23 ottobre, dalle 14 alle 16. Località Sant’Anna, Sopramonte – Monte Bondone

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Apt Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi e Donne di Montagna.

Foto: Michele Purin