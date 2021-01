SKYTV * SKY WIFI: « ORA DISPONIBILE IN 1.500 CITTÀ E GRANDI COMUNI, COPRE LA TOTALITÀ DEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA ITALIANI TRA CUI TRIESTE / TRENTO / LODI / RIMINI / MASSA / VITERBO / AVELLINO / TRANI »

Al via la partnership tra Sky e Fastweb per la fornitura di connettività nell’ultimo miglio con la più performante tecnologia FTTC oggi disponibile.

Il servizio ultra broadband di Sky raggiunge la quasi totalità dei capoluoghi di provincia e amplia sensibilmente la copertura a Roma e in molte altre città.

Sky Wifi garantisce la migliore connessione possibile ed è ottimizzato per lo streaming e l’upload di contenuti.

A soli sei mesi dal lancio, Sky Wifi – il servizio ultra broadband di Sky – triplica la copertura sul territorio nazionale, grazie a un accordo wholesale siglato con Fastweb. Questa partnership prevede la fornitura di connettività nell’ultimo miglio per raggiungere le abitazioni con la migliore tecnologia FTTC disponibile in quelle aree non coperte dalla fibra di Open Fiber, e portare a sempre più famiglie la potenza della rete di Sky.

Sky Wifi è quindi ora disponibile in oltre 1500 città e grandi comuni e copre la quasi totalità dei capoluoghi di provincia italiani tra cui, da oggi, Trieste, Trento, Lodi, Rimini, Massa, Viterbo, Avellino e Trani. Cresce, inoltre, sensibilmente la copertura a Roma, che passa dal 18% al 74%, e di altre tra le principali città italiane come Firenze e Genova, ora coperte al 94%.

Sky Wifi garantisce la migliore connessione possibile, è ottimizzato per lo streaming e crea nelle case un ecosistema personalizzabile, disegnato intorno alle esigenze delle famiglie.

Lo Sky Wifi Hub distribuisce il segnale nelle abitazioni in modo stabile e omogeneo grazie all’innovativa tecnologia sviluppata da Comcast. È infatti dotato di un algoritmo che elabora in tempo reale i dati dei dispositivi utilizzati nell’abitazione, assicurando una navigazione fluida in ogni angolo della casa. Inoltre, attraverso l’App Sky Wifi è possibile gestire in modo semplice e intuitivo la propria connessione, creare un profilo per ciascun componente della famiglia, mettere in pausa il Wifi o attivare il parental control.

La qualità della navigazione è garantita inoltre dall’infrastruttura di rete core di ultima generazione, realizzata interamente in fibra da Sky, che è in grado di modulare in modo intelligente la capacità di banda, ampliandola in funzione del traffico dati. Inoltre, grazie all’interconnessione diretta con i principali content provider e servizi OTT, i contenuti video in streaming che viaggiano sulla rete Sky raggiungono gli abbonati con la massima qualità e stabilità possibile.

Con Sky Wifi è possibile scegliere la qualità e la semplicità del Triple play di Sky e avere tutto il meglio in un’unica soluzione, senza bisogno della parabola. L’offerta TV, internet e voce, combina infatti alla connessione molto performante di Sky Wifi, i contenuti e le produzioni originali di Sky e Sky Q, con le principali app in streaming e un’esperienza di visione semplice e coinvolgente.

“Siamo felici di poter dare ad ancora più persone la possibilità di accedere alla qualità e alla potenza della connessione ultra broadband di Sky Wifi, e di poter scegliere la semplicità della nostra soluzione triple play. Questa partnership con Fastweb per l’ultimo miglio, insieme a quella già stretta con Open Fiber, ci permette di raggiungere in modo capillare tutta la penisola utilizzando le migliori tecnologie FTTH e FTTC disponibili sul mercato. Le potenzialità della nostra rete Ultra Network e quelle dell’ecosistema domestico basato sull’innovativa tecnologia Comcast sono così valorizzate al meglio e finalmente disponibili anche in quelle aree che sono, per ora, raggiunte solo dalla tecnologia FTTC.” commenta Maximo Ibarra, amministratore delegato di Sky Italia.

Tutte le informazioni sulle offerte Sky Wifi sono disponibili sul sito www.sky.it.

LE PRINCIPALI CITTÀ COPERTE DA SKY WIFI:

Lombardia: Milano, Brescia, Sondrio, Monza e Brianza, Varese, Pavia, Bergamo, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Como, Rho, Pero, Bresso, Buccinasco, Busto Arsizio, Abbiategrasso, Arese, Brugherio, Seregno, Assago, Pioltello, Bollate, Basiglio, Paderno Dugnano, Cantù, Cernusco sul Naviglio, Trezzano sul Naviglio, Cologno Monzese, Cesano Boscone, Cesano Maderno, Cusano Milanino, Cinisello Balsamo, Cormano, Cornaredo, Corsico, Rozzano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Settimo Milanese, Sesto San Giovanni, Opera, Peschiera Borromeo, Limbiate, Crema, Desenzano del Garda, Desio, Gallarate, Legnano, Lissone, Saronno, Treviglio, Vimodrone, Segrate, Vigevano, Vimercate, Voghera. Toscana: Firenze, Carrara, Cecina, Arezzo, Livorno, Empoli, Pisa, Lucca, Prato, Massa, Grosseto, Viareggio, Montecatini-Terme, Pistoia, Poggibonsi, Sesto Fiorentino, Pontedera, Siena, Capannori, Scandicci, Calenzano, Campi Bisenzio, Signa, Lastra a Signa. Lazio: Roma, Civitavecchia, Latina, Anzio, Aprilia, Rieti, Pomezia, Fiumicino, Frosinone, Cassino, Viterbo, Guidonia Montecelio, Tivoli, Velletri. Campania: Napoli, Salerno, Avellino, Caserta, Benevento, Portici, Acerra, Aversa, Casoria, Marcianise, Giugliano, Nola, Pozzuoli, Cava de’ Tirreni, Castellammare di Stabia, Battipaglia, Torre del Greco, San Giorgio a Cremano, Villaricca, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli. Emilia Romagna: Bologna, Parma, Reggio nell’Emilia, Ferrara, Modena, Piacenza, Imola, Forlì, Ravenna, Cento, Cervia, Cesena, Faenza, Formigine, Riccione, Rimini, Carpi, Sassuolo, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore Castenaso, San Lazzaro di Savena. Veneto: Venezia, Padova, Treviso, Verona, Rovigo, Arzignano, Bassano del Grappa, Thiene, Belluno, Castelfranco Veneto, Conegliano, Jesolo, Montebelluna, Portogruaro, Vicenza, Villafranca di Verona, Vittorio Veneto, Schio, San Donà Di Piave. Friuli Venezia Giulia: Trieste, Udine, Gorizia, Monfalcone, Pordenone, Gemona del Friuli. Piemonte: Torino, Cuneo, Alessandria, Asti, Alba, Biella, Vercelli, Verbania, Tortona, Bra, Ivrea, Novara, Novi Ligure, Rivoli, Beinasco, Chieri, Collegno, Venaria Reale, Moncalieri, Settimo Torinese, Grugliasco, Nichelino, Orbassano. Liguria: Genova, Chiavari, Savona, Imperia, Sanremo, La Spezia. Marche: Macerata, Ascoli Piceno, Ancona, Fabriano, Civitanova Marche, Fano, Fermo, Jesi, Osimo, San Benedetto del Tronto, Pesaro, Senigallia. Sicilia: Palermo, Catania, Messina, Agrigento, Trapani, Caltanissetta, Gela, Ragusa, Siracusa, Acireale, Mazara del Vallo, Vittoria, Alcamo, Marsala, Modica, Bagheria. Calabria: Reggio di Calabria, Catanzaro, Cosenza, Rende. Puglia: Bari, Foggia, Brindisi, Barletta, Taranto, Lecce, Trani, Corato, Altamura, Bisceglie, Andria, Martina Franca, Monopoli, San Severo, Manfredonia, Bitonto, Modugno, Molfetta. Trentino Alto Adige: Trento, Bolzano, Rovereto. Val d’Aosta: Aosta. Sardegna: Cagliari, Nuoro, Sassari, Olbia, Carbonia, Oristano, Quartu Sant’Elena, Sestu, Quartucciu, Selargius, Capoterra, Assemini. Molise: Campobasso, Termoli. Umbria: Perugia, Foligno, Terni. Abruzzo: L’Aquila, Pescara, Teramo, Chieti, Vasto, Francavilla al Mare, Lanciano, Montesilvano. Basilicata: Matera, Potenza.