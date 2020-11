SKY TG24 * “ L’INTERVISTA DI MARIA LATELLA ” * SARÀ GIORGIA MELONI L’OSPITE DELLA NUOVA PUNTATA CHE ANDRÀ IN ONDA OGGI MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE »

Sarà Giorgia Meloni l’ospite della nuova puntata de L’Intervista di Maria Latella” in onda su Sky TG24 mercoledì 25 novembre alle 14.30. Il faccia a faccia con la leader di Fratelli d’Italia sarà occasione per parlare, tra l’altro, della gestione sociale ed economica della pandemia da coronavirus e dei rapporti tra gli alleati della coalizione di Centrodestra.

L’intervista di Maria Latella torna quest’anno con un nuovo format in onda ogni ultimo mercoledì del mese, un ciclo di colloqui con donne e uomini protagonisti dell’attualità e voci autorevoli che alimentano il dibattito pubblico. Gli ospiti analizzeranno i fatti più significativi a livello nazionale e internazionale e racconteranno la loro visione della realtà e del futuro, ma mostreranno anche un lato umano e personale della loro vita e carriera. Ogni venerdì Maria Latella è anche opinionista da Parigi per Sky TG24 Mondo, l’approfondimento quotidiano sui fatti più importanti da tutto il pianeta, per raccontare e analizzare, direttamente dalla capitale francese, quello che accade oltralpe.