SKY.IT * “ X FACTOR 2019 “: “MUSIC IS LOVE”, LA NUOVA EDIZIONE DEL TALENT SHOW DAL 12 SETTEMBRE » (PROMO)

Una festa della musica in cui nessuno si senta escluso, affinché la musica sia inclusiva, trasversale, eterogenea, in continua evoluzione. E in continua rivoluzione. Proprio come l’amore. È “Music is Love” l’inno che dominerà il palco di X Factor 2019 e che già trova spazio nel promo della nuova edizione del talent show di Sky prodotto da Fremantle, al via da giovedì 12 settembre.

Il video mostra l’abbraccio tra rappresentanti dei vari generi musicali e tra i quattro eterogenei giudici che siederanno al tavolo di X Factor 2019: Malika Ayane, Mara Maionchi, Samuel e Sfera Ebbasta.

X Factor 2019, condotto da Alessandro Cattelan, torna dal 12 settembre ogni giovedì, alle 21.15 su Sky Uno, e sempre disponibile on demand su Sky e NOW TV.