SINISTRA ITALIANA – TRENTINO * PIANI GESTIONE ACQUE: “ STIAMO CONTATTANDO LE ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO PER UN CONFRONTO FRANCO E PUNTUALE “

L’Assemblea Provinciale di SINISTRA ITALIANA promuove la partecipazione pubblica della cittadinanza ai piani di gestione delle acque e del rischio alluvioni.

Il Trentino è soggetto alle Autorità di Bacino del Po (valli della Sarca, Giudicarie e Rendena) e delle Alpi Orientali (tutto il resto del Trentino).

Le due autorità hanno pubblicato i loro piani su LINK LINK

La gestione delle acque interessa sia gli aspetti quantitativi come le portate vitali ed ecologiche dei fiumi e dei torrenti raccomandate da pescatori, biologi e naturalisti che contrastano con gli interessi degli agricoltori, allevatori, itticoltori o gestori di centrali idroelettriche che prelevano acqua per le loro attività, sia gli aspetti qualitativi per tenere il più basso possibili i livelli di inquinamento.

I Piani delle Autorità di Bacino devono diventare una sintesi tra interessi contrastanti; per raggiungere questo obiettivo stiamo contattando le associazioni presenti sul territorio per un confronto franco e puntuale.

Assemblea Provinciale di Sinistra Italiana del Trentino