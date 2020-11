SINDACO IANESELLI * SCOMPARSA CATTANI: « CI SONO PERSONE CHE PENSI DEBBANO ESSERCI PER SEMPRE, UN GUERRIERO GENTILE »

Ci sono persone che pensi debbano esserci per sempre.

Piergiorgio Cattani era una di queste persone. Fragile eppure sempre presente. Un guerriero gentile. Intelligente, spigoloso, stimolante.

Io l’ho conosciuto meglio in occasione della campagna elettorale per le comunali. Abbiamo discusso tanto e oggi mi rimane dentro quel suo aver compreso fino in fondo quanto fosse importante restare uniti.

Uniti per affermare i valori di una comunità che include e non separa, una comunità che sa riconoscere la bellezza che vive in ogni persona.

Quella di Piergiorgio è stata immensa.

*

Franco Ianeselli

Sindaco di Trento