SINDACATO POLIZIA MOSAP * FEDEZ: CONESTÀ, « È VERGOGNOSO CHE SI POSSA LEGITTIMARE UN PINCO PALLINO QUALSIASI AD INSULTARE LE DIVISE »

08.41 - mercoledì 07 settembre 2022

Fedez, Conestà (Mosap): “Vergognoso. Ecco come si legittima un pinco pallino qualsiasi a insultare le divise”. “Fedez la fa franca perché è Fedez, quello con milioni di follower, il marito dell’imprenditrice digitale, quello del politically correct. Fedez la fa franca per questo, non perché quello che ha detto non sia grave. Dare agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri dei “figli di cani” non è una critica aspra. E negarlo è vergognoso tanto quanto quello che è stato detto”.

È il duro commento di Fabio Conestà, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap) sulla richiesta di archiviazione avanzata dal pm della Procura di Milano nei confronti di Fedez. “Si parla tanto di difesa delle divise, soprattutto il campagna elettorale e poi nessuno si indigna. Questi atteggiamenti – dice Conestà – e richieste di archiviazione come questa, legittimano un pinco pallino qualunque a gettare fango sulle forze dell’ordine”.