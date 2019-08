SIMONE TREBBI * MIK COSENTINO: « L’EX ATLETA DELLA NAZIONALE ITALIANA CHE IN POCHI ANNI è DIVENTATO UN AFFERMATO BUSINESS MAN DEL WEB »

Mik Cosentino, l’ex atleta della nazionale italiana che in pochi anni è diventato un affermato business man del web.

Quando si parla di imprenditoria sul web è impossibile non pensare a Mik Cosentino, ex nuotatore professionista con un passato tra la nazionale italiana e i giochi olimpici sfiorati, oggi divenuto milionario proprio grazie alla sua capacità di guadagnare tramite la rete.

Si deve a lui il neologismo di “infoimprenditore”, una figura capace di sfruttare al massimo i meccanismi dell’Internet marketing per digitalizzare e automatizzare un business online fino al 90%, perseguendo lo scopo di garantirsi un profitto ricorrente in maniera automatico, diminuendo al contempo in maniera sensibile le ore di lavoro attivo.

Di recente è anche approdato in libreria con un nuovo libro bestseller, “La bibbia dell’infobusiness” edito da Mondadori, che ha raccolto in maniera esaustiva e comprensibile tutti gli step necessari per guadagnare quella libertà economica a cui tutti aspirano.

Il nuovo progetto al quale si sta dedicando ora è Infomarketing X, un innovativo programma di formazione che prevede l’apprendimento di tutti gli strumenti necessari per padroneggiare al meglio l’infomarketing (fino a renderlo un vero e proprio lavoro) attraverso un processo sistemizzato che tiene conto di tutte le esigenze specifiche e personalizzate delle persone che vogliono intraprendere questa strada.

Il focus principale di Mik Cosentino è sui clienti e sulla creazione di un sistema sempre più efficiente; per riuscirci investe costantemente centinaia di migliaia di euro in sviluppo, al fine di creare una piattaforma di studio – che oggi si chiama X Mansion – che accoglie l’unico corso della star del web, appunto Infomarketing X.

A farla da padrone è senza dubbio l’importanza che riveste la user experience.

“Oggi come oggi è molto più importante il prodotto che crei rispetto al marketing che fai”, dichiara Cosentino, “e il mio obiettivo è quello di riuscire a coniugare entrambi gli aspetti per creare un’esperienza perfetta o quasi: un marketing eccellente necessita di un prodotto all’altezza, e viceversa. Per questa ragione, nei prossimi anni, intendo sviluppare X Mansion e Infomarketing X fino a renderli il miglior prodotto reperibile sul mercato grazie a costanti innovazioni nel mio metodo di insegnamento. Questa sarà la differenza che consentirà al mio unico corso di elevarsi su chiunque altro faccia videocorsi e poi abbandona i propri clienti”.