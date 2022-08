SILVIO BERLUSCONI * ENERGIA: « DOBBIAMO FERMARE QUESTO PROCESSO, AGENDO SULLE TASSE PER RIDURRE IL COSTO A LIVELLO ACCETTABILE »

14.10 - domenica 21 agosto 2022

Oggi parliamo di un tema urgente e grave, quello dell’energia. Nelle prossime settimane questo sarà un problema drammatico per le famiglie e per le imprese. Per l’effetto della guerra in Ucraina il costo dell’elettricità e del gas è salito da 4 a 6 volte in un anno.

La prima emergenza che riguarda direttamente ogni italiano è l’aumento di luce e di gas. La seconda emergenza sono i costi per le nostre industrie. Oggi il gas in Europa costa 9 volte quello che costa negli Stati Uniti. Dobbiamo fermare subito questo processo agendo sulle tasse per ridurre costo dell’energia a un livello accettabile.

Quando saremo al governo faremo partire immediatamente i rigassificatori, i termovalorizzatori, gli impianti per le energie rinnovabili, la ricerca per il nucleare pulito senza i quali non ci sarà un futuro sostenibile. S

e anche tu credi che l’Italia debba difendersi da questa minaccia, se credi che sviluppo e ambiente siano strade compatibili e non alternative, allora il prossimo 25 settembre puoi cambiare una situazione che dura da troppi anni e puoi farlo votando Forza Italia.

*

Silvio Berlusconi

Presidente Forza Italia