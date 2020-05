SILVIA ZANETTI – ” DI SI PUÒ FARE! ” * CORONAVIRUS: « LA PREVISIONE DEL BONUS BABY SITTER PER SUPPORTARE I GENITORI NELL’EMERGENZA IMPONE UNA SERIA E REALISTICA RIFLESSIONE »

La previsione del bonus baby sitter, misura prevista per supportare i genitori nell’emergenza coronavirus, impone una seria e realistica riflessione.

Si tratta di un intervento vantaggioso e risolutivo oppure, al contrario, rappresenta uno strumento mal pensato, molto costoso e destinato a poche famiglie? È evidente che questo bonus serve per assicurare esclusivamente interventi domiciliari con una relazione “uno a uno”.

Ora, in una situazione epidemiologica come quella attuale, pensare di risolvere il problema mandando del personale a casa delle persone non pare una grande scelta. Questi interventi poi non sono ancora stati attivati, anche in ragione del fatto che i necessari protocolli di sicurezza non sono stati ancora formalizzati.

20 euro l’ora è il valore di questo bonus a favore del quale sono state stanziate risorse per soddisfare poco meno di 1.000 famiglie.

Ma alle altre famiglie, alle mamme e ai papà che ora riprendono a lavorare, ai tanti adolescenti e ragazzi che abbiamo segregato in casa per quasi tre mesi ammazzandoli di DAD, chi ci pensa?

Sono stati chiusi su tutti i territori della nostra provincia numerosi servizi educativi che si trovano ad avere il personale o in cassa integrazione oppure pienamente retribuito senza fare nulla (il caso delle scuole materne).

Ci sono edifici e strutture pronte ad ospitare, qualora le condizioni meteorologiche non fossero favorevoli, la maggior parte di questi ragazzi per organizzare attività ludiche e ricreative o di socializzazione o anche di aiuto scolastico.

Abbiamo operatori sociali ed educatori pronti ad attivarsi, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, per organizzare attività all’aria aperta, escursioni sul territorio e tanto altro ancora.

Ma nulla di tutto questo viene attivato.

Tutto fermo, se non l’attivismo moralistico da social, pronto ad additare i gruppetti di ragazzi che girano per la città con la mascherina abbassata.

Una politica assente, ancora una volta, incapace di visione e, soprattutto, di fornire risposte ai bisogni delle nostre famiglie e dei nostri figli.

*

Silvia Zanetti

Portavoce di SI PUO’ FARE!