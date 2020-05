“ Sì-AMO TRENTO “ * ELEZIONI COMUNALI 2020: « IL CANDIDATO SINDACO IANESELLI PRESENTERà IL QUESTIONARIO “UN FIUME DI IDEE”, IL 3/6 ORE 11.00 AL PARCO DI PIAZZA CANTORE (TN) »

Franco Ianeselli, candidato sindaco alle elezioni comunali per l’alleanza SìAmoTrento, presenterà, mercoledì 3 giugno alle ore 11:00 presso il parco di Piazza Cantore, il questionario “un Fiume di idee”, uno strumento per coinvolgere la popolazione nella definizione delle priorità del programma elettorale della coalizione e per conoscere l’opinione dei cittadini su alcuni temi rilevanti che riguardano il futuro della città.

“Nella fase conclusiva dei percorsi di definizione dei programmi elettorali che riguardano ciascuna lista e che si sommeranno nel documento di coalizione, abbiamo ritenuto di fermarci un istante per confrontarci nuovamente con quante più persone possibile, per conoscere le opinioni e le urgenze della popolazione, anche a seguito dei radicali cambiamenti impressi dall’emergenza sanitaria”.