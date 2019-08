settimanale “ OGGI “ * WANDA NARA: « SE NON È INCINTA, ANDRà A “ BALLANDO CON LE STELLE “ »

Davvero Wanda Nara aspetta davvero il sesto figlio? Se lo chiede il settimanale OGGI in edicola da domani, segnalando i tre indizi a favore di questa indiscrezione e una smentita, blanda, che arriva dall’Argentina. Ma il settimanale RCS dà anche un’altra notizia: se la Nara non è incinta, sarà molto probabilmente nel cast del prossimo Ballando con le stelle. «Milly Carlucci farà di tutto per schierare la Nara tra i suoi concorrenti», scrive OGGI, dando conto anche della reazione stizzita di Icardi. «Maurito storce il naso per gelosia, mentre Wanda freme per partecipare».