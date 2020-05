SETTIMANALE “OGGI” * DATI VENDITA: « INCREMENTATA DEL 15% LA DIFFUSIONE IN EDICOLA, GIOVEDì 21 MAGGIO CON IL MAGAZINE LA MASCHERINA CON IL TRICOLORE ITALIANO »

OGGI, il settimanale RCS delle famiglie italiane diretto da Umberto Brindani, ad aprile 2020, nonostante il periodo di lockdown, registra una crescita del 15% delle diffusioni edicola, rispetto ad aprile 2019* e, con il numero del magazine in edicola da giovedì 21 maggio, propone ai suoi lettori una mascherina protettiva personalizzata con una fascia Tricolore, simbolo dell’Italia e dell’unione di tutti gli italiani nella lotta al Covid-19.

Lavabile e riutilizzabile, la mascherina, personalizzata con la bandiera italiana e offerta a soli 2 euro (oltre al prezzo della testata), è un prodotto 100% made in Italy, per contribuire al sostegno del settore manifatturiero italiano, duramente colpito da questo periodo contrassegnato dalla pandemia.

“Il 20 febbraio, ben prima della scoperta del primo caso italiano, OGGI dedicava la copertina a ciò che stava succedendo per via del coronavirus, con il diario da Hong Kong di Heather Parisi. Successivamente abbiamo dedicato almeno 30/40 pagine a numero alle informazioni puntuali sul Covid-19. Credo che questo abbia contribuito agli ottimi risultati di vendite raggiunti in questo periodo.” – afferma il direttore Umberto Brindani – “Questo naturalmente senza abdicare alla missione tradizionale di intrattenere i lettori anche con interviste esclusive a personaggi e coppie dello spettacolo e del jet-set internazionale, inchieste, reportage e le consuete informazioni di servizio.”

[*dati interni diffusione edicola al netto degli abbinamenti con i quotidiani locali]