SETTIMANALE “ CHI “: « LE PRIME IMMAGINI DI SILVIA PROVVEDI INCINTA DI CINQUE MESI MENTRE FESTEGGIA IN UN RISTORANTE DI MILANO »

Il settimanale Chi pubblica in esclusiva sul numero in edicola da mercoledì 22 gennaio le prime immagini di Silvia Provvedi incinta di cinque mesi mentre festeggia in un ristorante di Milano con il compagno Giorgio De Stefano e la sorella gemella Giulia. Il lieto evento è previsto per i primi di giugno e Silvia spera che sia una femmina. Subito dopo la nascita la coppia vorrebbe sposarsi a Modena, città natale delle gemelle Provvedi.