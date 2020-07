SETTIMANALE ” CHI ” * «LE FOTO ESCLUSIVE DI RAFFAELLA FICO COL NUOVO UOMO, LUI È GIULIO FRATINI RICCO IMPRENDITORE FIORENTINO »

Su Chi, in edicola da mercoledì 15 luglio, le foto in esclusiva di Raffaella Fico con il nuovo uomo. A un anno dalla fine della sua storia con Alessandro Moggi, la bella showgirl è apparsa a Positano con un ricco, giovane imprenditore fiorentino, Giulio Fratini. Fratini, che è appena stato inserito da Forbes nella lista dei cento talenti under 30, è l’erede di una famiglia facoltosa: il nonno Giulio fondò il mitico marchio di jeans Rifle, mentre suo padre Sandro, la catena di alberghi di lusso, Wtb Hotels, e possiede la collezione di orologi più grande al mondo (circa 2 mila esemplari, valutati circa un miliardo di euro). La figlia di lei, Pia, non c’è e i due hanno trascorso un weekend romantico tra baci hot e bagni in piscina. E appaiono molto affiatati.