SETTIMANALE “ CHI “ * FIORELLO E AMADEUS: « SONO IN VACANZA IN SARDEGNA CON LE LORO MOGLI E PREPARANO SANREMO »

«Mi chiama tre volte al giorno, devo rispondere con voci diverse dicendo che ha sbagliato numero», scherzava Fiorello pochi mesi fa, quando Amadeus ha confermato alla Rai la volontà di condurre il prossimo Sanremo ancora al fianco dello showman siciliano. Ed eccoli adesso di nuovo insieme, “la coppia dell’estate”, mentre regalano a Chi una serie di scatti esclusivi molto divertenti, da soli (mentre mimano scherzosamente alcune evoluzioni del nuoto sincronizzato) e con le mogli, Susanna Biondo e Giovanna Civitillo, che sorridono davanti al fotografo del settimanale diretto da Alfonso Signorini (in edicola da mercoledì 5 agosto) in un villaggio vacanze in Sardegna. Alcune settimane fa Fiorello aveva gelato tutti dichiarando «faccio il prossimo Sanremo e poi mi ritiro» ma, intanto, sta lavorando con Amadeus per ripetere il successo dello scorso Festival.