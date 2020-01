SETTIMANALE “CHI“ * « È DI NUOVO AMORE TRA ELISA ISOARDI E ALESSANDRO DI PAOLO, LA CONDUTTRICE HA PRESENTATO IL FIDANZATO ALLA FAMIGLIA »

Il settimanale Chi pubblica nel numero in edicola da mercoledì 8 gennaio, le immagini esclusive della vacanza d’amore che Elisa Isoardi ha trascorso con Alessandro Di Paolo, l’uomo che ha preso il posto di Matteo Salvini, nel cuore della conduttrice. Non è un semplice ritorno di fiamma, quello tra Elisa e l’imprenditore, ma una storia seria. Elisa, infatti, ha passato il Natale e questi primi giorni del 2020 con il produttore quarantenne che era già stato notato accanto a lei qualche mese fa. Ora è tornato al suo fianco, raggiungendola in Piemonte, a Monterosso Grana, a pochi chilometri da Castelmagno, il paese d’origine della famiglia di Elisa. È qui che la conduttrice ha trascorso le vacanze in famiglia: Alessandro si è fermato da lei per tutto il periodo, anche per conoscere di persona la mamma di Elisa e trascorrere con lei il compleanno, il 27 dicembre.