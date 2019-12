SENATRICE CONZATTI (IV) * DL FISCO: « BENE LA PROROGA SU QUOTE DI GENERE PER I CDA DELLE SOCIETà, IL PROSSIMO OBIETTIVO è ALZARE LA PRESENZA DEL 30% »

Dl Fisco: Conzatti (IV), soddisfazione per approvazione su quote di genere. “Un altro importante passo in avanti sulla strada della parità è stato fatto con il via libera della proposta per la proroga della Legge Golfo Mosca, contenuta nel Decreto fiscale appena approvato alla Camera dei deputati.

Nei prossimi giorni al Senato proseguiremo questa battaglia, iniziata da Lella Golfo nel 2011 e che mi onoro di portare avanti in questa legislatura anche attraverso un disegno di legge a mia prima firma, andando oltre a una semplice proroga”.

Lo dichiara la Senatrice Donatella Conzatti, capogruppo di Italia Viva in commissione bilancio. “La proroga della legge sulle quote di genere per i CdA delle societa’ e’ un segnale importante della volonta’ politica di non retrocedere su questo fronte che tanti e buoni risultati ha gia’ dato. Altro obiettivo è quello di consolidare i risultati raggiunti dalla Legge 120, alzando la presenza del 30% di donne nei CdA e Collegi sindacali.” Conclude Conzatti