SENATRICE CONZATTI (IV) * CORONAVIRUS: « LE MISURE PER IL COMPARTO TURISMO E DELLO SPETTACOLO SIANO ESTESE FINO AL 2021 »

Coronavirus: Conzatti (IV), “Misure per comparto turismo e spettacolo siano estese fino al 2021”.

“Attendiamo da mesi questo pacchetto di misure esteso per i settori del turismo e dello spettacolo, perché nel Decreto Cura Italia non erano ancora state messe a punto misure specifiche per questi settori, sicuramente tra quelli che stanno soffrendo maggiormente la crisi in questo periodo. I comparti e gli indotti coinvolgono moltissime persone, ristoratori, albergatori, operatori di eventi e fiere, e tutti si sono fermati per l’assenza di domanda di servizi che ha creato un blocco della liquidità. Il blocco dei ricavi comporterà delle perdite.

È per questo che noi di Italia Viva abbiamo presentato al DL liquidità norme per spalmare queste perdite negli anni e gli effetti di questo blocco, emendamenti per dare la possibilità alle imprese di riprendersi. Il settore turistico è entrato in crisi molto prima degli altri, perché le persone hanno smesso di venire in Italia quando il Covid19 era già in Cina, ed uscirà dalla crisi molto dopo.

Pensiamo che questi operatori per tutto il 2020 necessitino di aiuti e abbiamo presentato un ordine del giorno votato da tutta la maggioranza con un pacchetto di misure per i lavoratori e imprenditori turistici. In questa ricetta per uscire dalla crisi saranno fondamentali i crediti d’imposta. Bisogna assolutamente prevedere che ci siano crediti compensabili e bancabili anche nel 2021 e nel 2022 e predisporre un vero e proprio ombrello di protezione per questi settori” così la Senatrice Donatella Conzatti nel suo intervento in Senato durante l’informativa del Ministro Franceschini