senatrice conzatti (fi) * PRESENTAZIONE LIBRO Lella Golfo ” Ad alta quota – storia di una donna libera “: « a trento la conferenza stampa con l’autrice, moderatrice laura strada » (video – link youtube)

“Voglio ringraziare il Comitato “Non ultimi”, “Restart Trentino”, i CIF delle Camere di Commercio di Trento e Bolzano, “Donne in cooperazione” e altre importanti realtà di donne impegnate nel mondo economico, sociale e politico del Trentino, per aver accettato l’invito al triplo appuntamento in programma a Trento. In questa occasione è stato presentato il libro dell’on. Lella Golfo ‘Ad alta quota – storia di una donna libera”, per poi illustrare il DDL Conzatti per la proroga della Legge che garantisce la presenza femminile negli organi di amministrazione e controllo delle quotate (e partecipate pubbliche), voluta fortemente proprio dall’autrice del libro nel 2011 e da molti Parlamentari oggi.

Se è vero che in Trentino non hanno sede società quotate, è vero invece che in questo territorio esistono tante e significative professionalità femminili in grado di ambire a ruoli nei CDA e Collegi Sindacali delle quotate.” lo dichiara la Senatrice Donatella Conzatti, Vicepresidente della Commissione sul femminicidio e membro della Commissione finanze.

“Questo incontro, sarà anche l’occasione per preparare la nascita della sede della Fondazione Bellisario in Trentino Alto Adige, così da agganciarci alla rete nazionale, strutturata e stabile, di donne che collaborano per valorizzare i talenti femminili. La vera rinascita economica italiana – aggiunge – ci sarà quando uomini e donne avranno stessa presenza e retribuzioni.” conclude la parlamentare trentina.