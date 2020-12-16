AUTOSTRADA A22 - CONCESSIONE

Videointervista ai senatori Donatella Conzatti (Iv) e Andrea de Bertoldi (FdI)

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	SENATO REPUBBLICA * INTERVENTO DE BERTOLDI (FDI): « L’AUTOSTRADA DEL BRENNERO È UNA DELLE MIGLIORI EUROPEE, PROPRIETÀ PRIVATA CHE ESPROPRIATE CON UN CONCETTO GIURIDICO DA PASSATO COMUNISTA » (VIDEO – 27 SECONDI)				
ESTRATTO INTERVENTO A22 (27 secondi)






 


 


VIDEO INTEGRALE (11 minuti e 54 secondi)