https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2020/12/Schermata-2020-12-16-alle-08.12.04.jpg 373 656 admin https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2020/09/AGO.png admin2020-12-16 08:12:342020-12-16 08:21:53SENATO REPUBBLICA * INTERVENTO DE BERTOLDI (FDI): « L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO È UNA DELLE MIGLIORI EUROPEE, PROPRIETÀ PRIVATA CHE ESPROPRIATE CON UN CONCETTO GIURIDICO DA PASSATO COMUNISTA » (VIDEO - 27 SECONDI)
SENATO REPUBBLICA * INTERVENTO DE BERTOLDI (FDI): « L’AUTOSTRADA DEL BRENNERO È UNA DELLE MIGLIORI EUROPEE, PROPRIETÀ PRIVATA CHE ESPROPRIATE CON UN CONCETTO GIURIDICO DA PASSATO COMUNISTA » (VIDEO – 27 SECONDI)
ESTRATTO INTERVENTO A22 (27 secondi)
VIDEO INTEGRALE (11 minuti e 54 secondi)