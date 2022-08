SEN. URSO (FDI) * NOTIZIA “PRAVDA”: “ STUPISCE LA MANCANZA DI SOLIDARIETÀ A GIORGIA MELONI, OCCORRE UNITÀ PER DIFENDERSI DA INGERENZE STRANIERE “

13.52 - sabato 20 agosto 2022

Pravda. Urso (FdI): stupisce mancanza solidarietà a Giorgia Meloni. Occorre unità per difendersi da ingerenze straniere

“Sono passate oltre tre ore e non mi sembra di aver notato dichiarazioni di esponenti del governo o di leader politici a difesa di Giorgia Meloni così duramente attaccata dalla Pravda per le sue posizioni europee e atlantiche. È proprio in questi momenti che occorre dimostrare il massimo di unità nel difendere la sovranità nazionale da ogni tentativo di ingerenza straniera”: è quanto ha dichiarato il presidente del Copasir Adolfo Urso, senatore di Fratelli d’Italia, in merito al durissimo attacco della Pravda al leader di Fratelli d’Italia sulla scia di quanto aveva affermato l’ex presidente Medvedev.