SEN. URSO (FDI) * AMMINISTRATIVE 2020: « ANCHE IN TRENTINO VENTO DI DESTRA, MAI LISTE COSì FORTI E RAPPRESENTATIVE »

“Anche in Trentino vento di destra”: è quanto ha dichiarato il senatore Adolfo Urso, commissario di Fratelli d’Italia in Trentino, presentando oggi a Trento le liste di Fratelli d’Italia nei Comuni della Provincia e, per la prima volta, anche in tutte le circoscrizioni della città. “Mai così forte e rappresentativa la destra in Trentino. Tantissimi cittadini hanno raccolto il nostro appello a scendere in campo in rappresentanza di tutte le forze sociali e produttive.

Abbiamo presentato liste con il nostro simbolo a Trento e nei principali comuni: Rovereto, Riva del Garda, Arco, Mori, Cavalese e in molti altri siamo presenti con liste civiche, come è nella tradizionale locale. Sempre nella coalizione del centrodestra autonomista e con candidati espressione della società civile e produttiva. Mai così forte e rappresentativa la destra in Trentino, avanguardia di tutta la coalizione. Per la prima volta sarà così possibile dare una alternativa di governo anche alla città di Trento”.