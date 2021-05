SEN. URSO (COMMISSARIO FDI TRENTINO) * NOMINE: “ VOGLIAMO CONDIVIDERE I PROGETTI, NON LE ‘POLTRONE’ “

“In coerenza con quanto abbiamo sempre espresso in ogni occasione, ribadisco che non siano interessati ad alcun tipo di incarico senza che sia prima definito il percorso politico, per noi contano le idee non certo le “poltrone.” Lo abbiamo dimostrato in questi anni a livello nazionale e lo ribadiamo anche oggi a livello provinciale, convinti della necessità che si possa fare di più e di meglio. A noi interessa condividere i progetti di governo non le nomine”: è quanto ha dichiarato il commissario provinciale di Fratelli d’Italia sen. Adolfo Urso.

“Auspichiamo che finalmente si apra un tavolo di confronto nella maggioranza sulle cose da fare insieme nella seconda parte della consiliatura: questo desiderano i nostri elettori che hanno votato nel segno del cambiamento e questo meritano i cittadini della Provincia le cui aspettative vanno esaudite. Se manca questa condivisione sulle cose da fare per il bene del territorio, di chi lavora e produce, non ci interessano altri coinvolgimenti. In ogni caso, daremo come sempre il nostro supporto alla attività della Provincia, con lealtà e trasparenza nei confronti dei nostri alleati, forti del crescente consenso popolare che ci carica di ulteriori doveri nei confronti dei cittadini”.